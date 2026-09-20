La strada degli Slow Pulp è bene o male sempre quella già battuta, la cameretta e il garage, se mi passate il termine. Ci sono i momenti più morbidi, quelli da bedroom pop per capirsi e quelli dove invece i nostri ragazzi, capitanati dalla sempre coriacea e molto espressiva Emily Massey, alzano i volumi e il livello di feedback e ricordano di essere grandi amanti del dream-pop e dello shoegaze e così dala camera si spostano al garage per fare il doveroso casino.

Che poi, siamo sinceri, come già accennato questa è la formula dei cari Slow Pulp e se il tutto funziona è perché la band del Wisconsin sa scrivere belle canzoni, che, sopratutto quando i ritmi sono più blandi, sembrano sempre un po’ assomigliarsi, ma in fin dei conti, beh, se il modello di riferimento è buono, beh, ben vengano i brani simili.

In questo album, giusto per citare il titolo, le melodie non mancano, forse ci sono un po’ troppi mid-tempo, verrebbe da pensare, ma la band li rende preziosi, ammantandoli di grande semplicità o di quei riverberi tra il sogno e la psichedelia che danno un tocco in più al brano. Resta il fatto che mi piace una canzone chitarra/voce e malinconia come “Not For Nothing” così come mi esalto a sentire il ritmo che si alza e il sound che si fa sporco in “Red Car”, perrché alla fine, come sempre, entrabi i lati della medaglia Slow Pulp funzionano.

Insomma, bene così, anche stavolta.

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