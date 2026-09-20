Ricordo bene la recensione del primo album della cara beabadoobee curata da Gianni Gardon. Nel suo otto in pagella (meritatissimo), il collega e caro amico faceva una chiosa che ho sempre apprezzato, ovvero “l’augurio è che beabadoobee non perda la curiosità e la voglia di perlustrare diversi territori musicali“. Bene, arrivati al suo quqrto album la cantante di origini filippine non ha mai perso questa voglia, anzi, possiamo dire che qui, come mai prima d’ora, ha avuto la forza di mettersi in gioco, pesando al massimo ogni dettaglio per spingersi forte in territori alt-rock e realizzando, a mio avviso, il lavoro più a fuoco dell’intera sua discografia.

Credit: Jules Moskovtchenko

La ragazza è cresciuta e le sue passioni “da chitarra e cameretta” o la voglia di essere Malkmus si sono trasformate: è aumentato il livello di ambizione sonora e così l’immaginario si fa più cupo e meno pop (occhio che i ritornelli e le canzoni a presa rapida non mancano, “Nothing To Prove” o “It’s Alright” sono qui a dimostrarcelo) e non c’è affatto paura a mostrare chitarre intense e robuste. Ma quello che colpisce è la chiarezza d’intenti. Il mondo sonoro qui è preciso e seguito con costanza e dedizione, con un alt-rock emotivo e anche crudo a tratti, che non disdegna qualche puntata nel midwest-emo di scuola anni ’90. E questo vestito sonoro calza a pennello alla fanciulla che si trova perfettamente a suo agio in ogni brano, da quello più malinconico a quello più intenso e ficcante. Emerge forte e prepotente la sensazione che beabadoobee sia totalmente in controllo come mai prima d’ora.

Un brano su tutti emerge prepotente nei miei ascolti, ed è “In Motion”: eccola la beabadoobee matura, potente, pronta con assoluta scioltezza a passare dal morbido al rabbioso per poi richiudere con le carezze, ma carezze che non spengono il fuoco, come invece accadeva nel disco precedente, in cui una produzione fin troppo piena rischiava di soffocare la nostra bea. E poi dai, come si fa a non citare quella “Satellite”, così magnificamente dolce che viene quasi da piangere per quel taglio vocale che tanto deve al buon Chino Moreno che è presente nel brano con i suoi sussuri, ma che in realtà è stato proprio utile a “insegnare” alla nostra bea come modulare al meglio la voce, con quel ritornello che sa proprio di Deftones.

Altrsa perla magistrale, prodotta da Dio, è la torva “Switchblade” che sembra uscire dal Beck anni ’90 sotto acido. Pezzone.

In conclusione, cambia registro bea rispetto al disco precedente e il nuovo passo ce la mostra non certo snaturata, perché è sempre lei, ci mancherebbe altro, ma con uno spirito più grezzo e meno sguardi dolci. E questa beabadoobee ci piace da impazzire, perché dopo 4 dischi francamente era proprio quei che la volevo trovare, nella sua casa sonora ideale, con fondamenta vere, sincere e solidissime.

Non c’è nemmeno bisogno di dirlo…ma lo dico lo stesso…meno Charli XCX e più beadoobee!!