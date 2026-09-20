I Dragonflies, supergruppo musicale formato da Dhani Harrison e Nigel Godrich hanno fatto il loro debutto televisivo al “Jimmy Kimmel Live”:

Dhani Harrison è un usicista, polistrumentista e compositore (figlio di George Harrison), noto per la sua carriera solista e per la realizzazione di colonne sonore. Nigel Godrich è il celeberrimo produttore discografico, ingegnere del suono e musicista, famoso soprattutto per il suo lavoro storico con i Radiohead, oltre che con artisti come Beck e gli IDLES.



Il loro disco omonimo d’esordio, “Dragonflies”, è uscito il 18 settembre 2026 per l’etichetta Dark Horse Records/BMG.