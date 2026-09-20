Kristin Hersh da forma a un altro tassello del suo infinito mosaico musicale fatto di ricordi, incubi, fantasmi benevoli e non, amicizie, famiglia, luoghi che riportano alla mente il tempo passato. Un tessuto sonoro sobrio e genuino dove ancora una volta il rock e gli archi si fondono a creare emozioni intense.

Credit: Peter Mellekas

Un album inquieto registrato agli Stable Sound Studios con Rob “Moose” Ahlers (50FOOTWAVE) alla batteria e Pete Harvey (Throwing Muses) al violoncello, ambientato nei parchi e quartieri d’infanzia, a Providence (Rhode Island) tra Blackstone Boulevard e Hope Street. Strade percorse a piccoli passi per tenere a bada demoni vecchi e nuovi.

“Dark Eyed Junko” dedicata al fratello minore racconta di quanto negli anni settanta fossero spaventati e non volessero tornare a casa per via di un patrigno violento e sono accordi cupi e appassionati. Non ha mai paura di mettersi a nudo Kristin Hersh come nelle riflessioni rock di “Moths”, in quelle più dark e delicate di “Ticking” e nella ritmata “Silver Beach”. Pagine di diario a volte struggenti come “Pink Nightgowns” senza dimenticare brani catartici, “101 Run” melodica e distorta o “Sundial”.

“Snow White Lies” contiene altri indizi importanti oltre a un testo dove è citato il titolo del disco, prima di un finale raffinato e ad alto tasso di emozioni con l’elegante “Dom In Orange”, “72 Stingray” e “Samson”. “Sugar On Blackstone” non deluderà i fan di una Kristin Hersh che è capace di esorcizzare i peggiori ricordi con la magia della sua voce in una manciata di canzoni calde e austere allo stesso tempo, in equilibrio tra coraggio e vulnerabilità, intimità e tensione.