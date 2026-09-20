Il sempre prolifico Ty Segall è ritornato a fine agosto con questo suo diciottesimo album, facendoci aspettare oltre un anno dal precedente, cosa piuttosto inusuale per uno come lui.

Già prima dell’uscita del suo LP del 2025, “Possesion“, il musicista californiano si era messo al lavoro insieme alla sua band per creare quello che sarebbe poi diventato “Chrome”.

Credit: Denee Segall

La collaborazione ha avuto ottimi frutti e gli ha permesso di scrivere rapidamente nuove canzoni, aggiungendo una maggiore intensità al suo sound: dopo averle suonate insieme per un mese, lo statunitense e la sua band le hanno registrate in appena sei giorni al Sonic Ranch insieme al produttore Cooper Crain (Bitchin Bajas, Stereolab).

“Running To Nowhere”, giusto per citarne uno, è un ottimo esempio di ciò che Segall aveva scritto sulla sulla press-release: garage-rock puro e duro spinto con grande intensità verso territori sempre più heavy da chitarre fuzzy e potenti, ma senza dimenticare anche una parte melodica, pur mantenendo una cattiveria che sembra avvicinarsi al grunge degli anni ’90.

Questa aggressività la possiamo ritrovare subito dopo anche in “Black Paint”, il principale singolo di “Chrome”, in cui ancora le sei corde recitano la parte delle protagoniste con quei riff violenti, ma allo stesso tempo è evidente un’apertura pop davvero gradevole, senza perderne in velocità e intensità.

Giusto a metà del disco ecco un momento più “rilassato”, “Play Cowboys”, dove trovano spazio anche le tastiere e allo stesso tempo il californiano e i suoi compagni si spostano verso qualcosa di psichedelico.

Se in “Everything You’ve Been” troviamo ancora ritmi molto veloci e chitarre incredibilmente intense (ma anche alcune aperture melodiche), “Let Go”, invece, ha un’anima più punk-rock con un coro divertente e allo stesso tempo rumoroso.

Con “Chrome” Segall ha portato maggiore aggressività e furore all’interno del suo suono rispetto a quanto avevamo ascoltato in “Possession”, esplorando vari generi del rock e dimostrando ancora una volta il suo grandissimo valore come musicista.