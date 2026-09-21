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Bring Your Own Hammer (BYOH), in collaborazione con Dimple Discs, presenta “The Black Maria, O”, una collaborazione tra l’acclamata leggenda della musica britannica Luke Haines (The Auteurs, Baader Meinhof, Black Box Recorder) e il musicista, cantautore e produttore irlandese Mike Smalle (Cane141, Augustus & John, B-Movie Lightning).

Accompagnata da un video animato realizzato dall’artista visivo e regista Jules Hackett, la canzone risale alla New York del 1887, dove un brano originale con lo stesso titolo, scritto dal paroliere irlandese-americano Edward Harrigan e dal compositore David Braham, fu eseguito nell’ambito della commedia musicale “McNooney’s Visit”. Haines e Smalle riprendono questo pezzo di storia musicale irlandese-americana caduto nell’oblio e lo trasformano in una suggestiva reinterpretazione del XXI secolo di un testo superbo ma ormai dimenticato, conservando lo straordinario linguaggio e l’atmosfera del testo di Harrigan e inserendolo al contempo in un contesto musicale radicalmente contemporaneo.

“The Black Maria, O” evoca la malavita dell’America di fine Ottocento, con riferimenti al termine gergale “Black Maria”, usato per indicare i furgoni della polizia, e alla prigione di Blackwell Island, vicino a Manhattan. Si tratta di un vivido esempio dell’approccio che sta alla base di Bring Your Own Hammer: attingere a fonti storiche, storie dimenticate e voci provenienti dall’Irlanda e dalla diaspora irlandese e reinterpretarle attraverso la musica contemporanea.

Il singolo è l’ultima anteprima di “From The Tombs”, il secondo album in uscita nell’ambiziosa serie “Music & History” di Bring Your Own Hammer, che segue “My Grief on the Sea”, una raccolta di brani sul mare, i viaggi marittimi e le migrazioni da e verso l’Irlanda nel corso del XIX secolo, dedicata alla memoria di Cathal Coughlan (Microdisney, Fatima Mansions), uno degli artisti più venerati d’Irlanda, che ha partecipato anche a questo progetto. Questo doppio album di 21 brani è un viaggio attraverso la storia del crimine, della legge e dell’ordine in Irlanda e tra la diaspora irlandese nel XIX secolo.

Riunendo alcuni dei migliori cantautori irlandesi e britannici insieme a storici per creare cicli di canzoni nuovi e originali basati su fonti storiche e per interpretare materiale musicale radicato nella storia dell’Irlanda del XIX secolo e della diaspora irlandese. Né una band, né un ensemble e nemmeno un collettivo, Bring Your Own Hammer è una fazione – armata di voci e strumenti e dedita a reinterpretare materiale storico in forma di canzone.

Smalle ha anche guidato la realizzazione del brano che dà il titolo all’album, “From The Tombs”, rendendo omaggio al suo tragico tema attraverso la lente di un indie-pop raffinato e di alto livello. Ad affiancarlo ci sono June Miles-Kingston (Fun Boy Three, The Communards, Everything But the Girl), Bernard Butler (Suede, McAlmont & Butler, The Tears), Fergal Lawler (The Cranberries), Marcus Holdaway (The High Llamas), Ian Catt (Saint Etienne) e Terry Edwards (Madness, PJ Harvey, Nick Cave, The Near Jazz Experience).