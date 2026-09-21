Bradford Cox, tra le tante cose leader e fondatore dei Deerhunter, è tornato ad esibirsi come Atlas Sound nel primo concerto dopo sette anni.

Il ritorno dal vivo si è consumato ieri, 20 settembre, al Making Time Festival di Philadelphia.

La presenza di Cox, che non si esibiva sia come Deerhunter che come Atlas Sound dal 2019, era stata annunciata come aggiunta a sorpresa nella line-up poco più di una settimana prima dell’inizio dell’evento e ha visto il musicista di Athens suonare solo ed esclusivamente brani inediti.

L’ultimo disco firmato Atlas Sound, “Parallax“, è datato del 2011 mentre i Deerhunter sono fermi a “Why Hasn’t Everything Already Disappeared?”album uscito nel 2019.

Di seguito il video dell’intera performance:

questa invece la setlist:

Octoberland

Arcadia

Akron

Day For Night

My Ship Sank In Daylight

Come And See

Roots Without A Tree

Kora