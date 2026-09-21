Nove anni dopo, anche la Gran Bretagna ha il proprio “Meet Me In The Bathroom”, ovvero un libro che, tramite interviste a molti protagonisti, ripercorre ciò che è successo in ambito indie tra il 2000 e il 2010. Janine Warren, in quegli anni, ha lavorato a livello di promozione e comunicazione per band e produttori importanti, e si è accollata l’onere di parlare di quel periodo con gli stessi musicisti e produttori, nonché con giornalisti, DJ e membri a vario titolo di tutto il giro legato al fermento esploso tra Londra e Glasgow con altre città nel mezzo come Sheffield, Leeds, Newcastle, Wakefield e Sunderland. Le dichiarazioni di tutti questi personaggi sono state, intelligentemente, divise per capitoli tematici, così si ripercorrono gli inizi, le intenzioni di coloro che hanno formato alcune delle band che hanno avuto più successo, il rapporto con il pubblico e l’evoluzione dello stesso causata dall’arrivo di Internet nella quotidianità di tutti, il potere delle etichette, il ruolo del clubbing, l’influenza della stampa e gli aspetti più scomodi come la misoginia diffusa, il consumo distruttivo di droghe e la commercializzazione del fenomeno avvenuta negli ultimi anni del decennio in questione.

Dico subito che la lettura è stata molto interessante e la consiglio a tutti coloro che in quegli anni c’erano e anche ai più giovani che vogliono approfondire quella che, a ragion veduta, viene definita come l’ultima vera scena musicale e culturale ad essere nata con modalità che, a oggi, non sono più pensabili, visto il modo in cui sono radicalmente cambiate la fruizione della musica, la sua distribuzione e la tecnologia necessaria per realizzarla e produrla. Qui si parla di qualcosa che nasce dal basso, come reazione da un lato al cambio di prospettiva musicale dettato dagli Strokes e dall’altro alla sensazione, da parte dei giovani, che le band di maggior successo in UK nel periodo post-Britpop non li rappresentassero. Non è più successo niente del genere fino a oggi, e difficilmente succederà ancora, purtroppo.

Prima di approfondire i punti di forza del libro, dedico un paragrafo alle mancanze. Per prima cosa, mi sarebbe piaciuto che ci fosse la presenza di chi non valeva certo di meno rispetto a chi ha ottenuto il successo, ma che, invece, è sempre rimasto nell’ombra. Parlo, a titolo esemplificativo, di band come Eastern Lane, Rain Band, Dogs, gente per la quale diversi appassionati hanno provato almeno lo stesso entusiasmo rispetto ai vari Bloc Party, Franz Ferdinand, Cribs o Kaiser Chiefs e che, certamente, oggi sarebbero curiosissimi su un loro punto di vista relativo a tutta la faccenda. Inoltre, tra i nomi che hanno ottenuto le luci della ribalta, avrei trovato fondamentale la presenza di Eddie Argos, o comunque di qualcuno degli Art Brut, per via della personalità unica e diversa che hanno sempre manifestato rispetto a tutti gli altri.

Infine, sono rimasto un po’ amareggiato per la narrazione comune a tutti i protagonisti per cui fino al 2006 era tutto bello e autentico e dal 2007 è diventato tutto commerciale e senza originalità. Io rimango dell’idea che, escludendo nomi come Klaxons e Late Of The Pier che già facevano parte di un movimento musicale e stilistico diverso, debutti come quelli, tra gli altri, dei Foals, o degli Wombats, o dei Bombay Bycicle Club siano validissimi anche se sono usciti proprio negli anni che vengono ritratti in modo così negativo, e anche questa cosa dell’autenticità, secondo me, lascia il tempo che trova, perché ad esempio Screech Louder, batterista dei Long Blondes, può dire finché vuole, parlando di un NME tour in cui c’era la sua band, che i Forward Russia e i Boy Kill Boy erano autentici e gli Automatic erano costruiti, perché alle orecchie di tutti, o almeno alle mie, la differenza era che i Forward Russia erano fantastici e i Boy Kill Boy e gli Automatic facevano schifo uguale, autenticità o no, e parlo anche perché di quel tour ho assistito alla tappa di Cardiff, visto che ero lì a far visita a un’amica. Da ultimo, non posso tralasciare la dichiarazione di Gordon Moakes, bassista dei Bloc Party, secondo cui Pete Doherty era rock n roll in un modo che Liam Gallagher poteva solo sognarsi. Caro Gordon, se mai mi dovessi leggere, sappi che è molto più rock n roll saperle gestire le droghe, e non finire continuamente in galera e in rehab per via di esse.

Non attribuisco alcuna colpa all’autrice per i rilievi che ho mosso, perché ovviamente le dichiarazioni non sono le sue e, per quanto riguarda chi non c’è, non posso sapere se li abbia contattati o meno. Come detto all’inizio, invece, le faccio i complimenti, perché la divisione tematica è l’arma vincente per mettere in luce agli occhi dei lettori i punti in comune tra città ovviamente diverse non solo per collocazione geografica, ma anche per presenza di opportunità. È ovvio che, così come succedeva per il Britpop, quasi tutto gravitava attorno a Londra in quegli anni, per cui si potrebbe pensare che le altre città fossero solo dei satelliti, ma dal libro si capisce chiaramente che non è così e che, anche se dagli altri posti i musicisti ne hanno fatti eccome di viaggi nella Capitale, e alcuni ci si sono trasferiti in pianta stabile, avremmo avuto una proposta musicale molto diversa se i luoghi di provenienza di gruppi come Cribs, Futureheads, Long Blondes o Maximo Park non avessero pesantemente influenzato la filosofia che stava alla base del loro repertorio e, di conseguenza, il contenuto dello stesso.

Altri aspetti che dall’Italia non era facile cogliere, anche per uno come me che seguiva con grande attenzione e che non si è certo fatto mancare trasferte in terra d’Albione per concerti e festival, sono da un lato il potere di NME e dall’altro l’importanza dei fan, sia quando hanno portato alla popolarità gli Arctic Monkeys solo grazie alla condivisione di mp3 che per la centralità delle serate da ballo in quanto ritrovi e collanti di una scena. Ovviamente, non è che da noi entrambe le cose fossero ignorate del tutto, anzi si sapevano benissimo, però non veniva data loro l’influenza che in realtà avevano. Noi qui nello Stivale eravamo già una sorta di “consumatori finali” rispetto alle dinamiche che si svolgevano lì e che, come emerge ottimamente da questo libro, erano molto più frastagliate rispetto al “è uscito questo gruppo, la stampa ne parla bene, ascoltiamolo, andiamo al concerto e balliamo le canzoni al venerdì sera”. Lì c’erano connessioni su vari strati e a diversi livelli che, se tutto si incastrava a dovere, decidevano chi avrebbe ottenuto l’esposizione mediatica e chi no, e leggere spiegazioni su questo aspetto dalla diretta voce di chi c’era è estremamente illuminante.

Ho già detto, poi, che, anche se in alcune linee la narrazione da parte degli intervistati rischia di essere un pochino troppo agiografica o quantomeno troppo parziale nel tirare l’acqua al proprio mulino, su molti altri aspetti c’è un’onestà che va fortemente applaudita. Dal modo in cui vene trattato l’elefante nella stanza legato alla definizione che, purtroppo, tanto è piaciuta di “landfill indie”, all’eccessiva attenzione data ai look dei gruppi rispetto alla loro musica, alle negatività già sopra riportate sulla misoginia e si danni lasciati dal consumo di droghe, sulle quali non si cercano scuse e si ammette chiaramente di essere stati, come minimo, superficiali, all’eccessiva arrendevolezza da parte di molte band nel sentirsi messe da parte per via di cambiamenti che, certo, c’erano, ma che potevano magari essere visti come nuove opportunità, tutte le dichiarazioni suonano, per chi legge, sincere e mai auto-assolutorie. Probabilmente, ogni lettore sarà d’accordo con alcune cose dette e lo sarà meno su altre, come nel mio caso, ma il bello di un libro così non è trovare solo ciò che si vorrebbe leggere, ma avere sotto gli occhi il pensiero autentico di chi ha costruito questo movimento, che abbiamo seguito con tutto il cuore che avevamo, nonostante certe contraddizioni che già erano evidenti allora.

Il libro è appena uscito, quindi resta da vedere se assurgerà allo status di cult come il suo omologo newyorkese. Per quanto mi riguarda, se lo meriterebbe tutto!

Editore: Omnibus Press

Autore: Janine Warren

Lingua: Inglese

Pagine: 336 pagine

ISBN: 1915841267