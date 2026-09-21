Celebrato nel 2022 con il documentario omonimo, “La Voce Del Padrone” è e resta uno degli album più popolari di Franco Battiato, ne ha sancito la momentanea transizione da artista di culto a musicista colto che sapeva parlare a un pubblico di massa. Non a caso è arrivato a vendere un milione di copie nel 1982, primo a tagliare il prestigioso traguardo.

Brani che univano voglia di ballare e contenuto, esoterismo e filosofia, “Frammenti Di Un Insegnamento Sconosciuto” di Ouspensky, il pensiero di Geoges Gurdjieff, il romanzo di Stanislaw Lem che dà il titolo all’album, la necessità di raggiungere una crescita spirituale e personale in appena trenta minuti e cinquantatre di musica ad alta intensità, spiazzanti e coinvolgenti come ha ricordato Fabio Zuffanti in “Segnali Di Vita. La biografia de “La voce del padrone” di Franco Battiato” (Baldini + Castoldi, 2021).

Una malinconia metafisica quella di “Summer On A Solitary Beach” che col suo “Mare, Mare, Mare voglio annegare” apriva i giochi con raffinatezza, subito seguita da una manciata di canzoni entrate nell’immaginario collettivo come “Bandiera Bianca”, l’ironica “Cucuruccucù” tra citazioni divertite di Tomás Méndez, Omero, Nicola Di Bari, Mina, Milva, Beatles, Rolling Stones e Bob Dylan.

Altrettanto iconica “Centro di Gravità Permanente” che andava alla ricerca della più intima stabilità in un momento di forte smarrimento. Nascosti tra le righe e le note c’erano brani poetici come “Gli Uccelli” e riflessivi come “Segnali di Vita” o “Sentimento Nuevo” piccola grande ode all’amore che al romanticismo preferiva l’incantesimo dell’eros celebrato con assoluta grazia, quella dei testi e degli arrangiamenti di Battiato e Giusto Pio.

Ritenuto tutt’oggi l’album più pop di Battiato, “La Voce Del Padrone” riusciva in realtà ad ottenere un equilibrio perfetto tra alto e basso, corpo e anima, parlando sia agli intellettuali che a chi non aveva tali pretese, cancellando con destrezza ogni confine musicale, impiegando strumenti diversi (vibrafono, organo Hammond, archi, sintetizzatore) per arrivare all’essenza delle cose.

Franco Battiato – La Voce Del Padrone

Data di pubblicazione: 21 settembre 1981

Tracce: 7

Lunghezza: 30: 53

Etichetta: EMI

Produttori: Angelo Carrara