Coleen è il piemontese Simon Giorcelli che pubblica questo primo album autoprodotto trovando ispirazione in artisti come Bon Iver, Novo Amor e Lizzy Mcalpine per la scrittura e Timber Timbre, Big Thief e Mac De Marco a livello sonoro, in un disco che vede Davide Viberti alla chitarra e al basso, Paolo Bertazzoli alla batteria, William Fazzari a piano e sintetizzatori.

I numerosi singoli che hanno anticipato e poi sono entrati a fare parte di “Almost Too Late To Be Here” raccontano il percorso di un artista dall’indole intima e delicata, evidente in canzoni come “cauterize” o “hung on you” che sa essere aggressivo in cavalcate indie rock come “don’t get back to me” ma sempre attento alla melodia cardine in brani come “don’t pray”.

Un viaggio tra le mille sfumature del rock e del folk con momenti decisamente intensi (“how did I end here?” e “boxes” con Andrea Dellapiana) tra accordi acustici e morbidezze jazz, il crescendo solare e malinconico di “more than I can do” e un finale affidato alla sincerità di “no medicine” che chiude un esordio già maturo che rappresenta alla perfezione il DNA musicale di Coleen.

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