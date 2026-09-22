Tutto in 11 giorni. Tutto in più Municipi di Roma e nel Lazio. Tutto in 40 location diverse. Tutte le arti insieme, dal vivo, in contemporanea.

Un impatto che rigenera. Un caos creativo che attraversa persone, spazi e quartieri. Centinaia di artisti e linguaggi che si incontrano: musica, teatro, danza, cinema, circo contemporaneo, arti performative e visive, street art, letteratura, fotografia, videoarte e DJing. E ancora workshop, laboratori, residenze e sperimentazione.

Dall’1 all’11 ottobre torna la Biennale MArteLive. L’edizione 2026 del festival multipolare e multiartistico comprende 12 progetti speciali.

Tra i nomi annunciati:

Abul Mogard · Alberto Ferrari (Verdena) · Amanda Lean · Ana Roxanne · Babyshambles · Banda Maje · Brent · Bruno Bavota · Bryan Senti · Calibro 35 · Camera · Chiaré · Cleo T. · C’mon Tigre · Controvento Quartet · Dal:um · Dobrawa Czocher · Donny Goliger · Fabric · Feeo · Fresh Mula · Funk Pope · Gigi Masin · Heartworms · Immersion · Jolly Mare (Live) · Jozef van Wissem · Ko Shin Moon · Kyoto · L’Antidote · Laura Masotto · Luca Viola · Mai Mai Mai · Marta Del Grandi · Massimo Silverio · Mauro Ermanno Giovanardi (La Crus) · Micah P. Hinson · Mombao · Neuf Voix · Nickodemus · Ninos du Brasil · Omar Souleyman · Opus Kink · Paride · Pindhar · Prest · PREWN · RBSN · Rebel · Saño · Santospirito · Sarah Neufeld (Arcade Fire) · Satantango · SBTKRT · Shigeto · SoBryo · Super Jet Kinoko · Ummarell · Venerus (DJ set) · Whitemary · Zara Colombo.

Dall’1 all’11 ottobre il programma entrerà nel vivo, dopo l’11 ottobre il viaggio proseguirà con gli appuntamenti MArteLive Plus.

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La Biennale MArteLive è un evento ideato e curato da Giuseppe Casa.