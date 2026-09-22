È sempre molto gradito l’arrivo di Destroyer in Italia: Dan Bejar, dopo alcuni anni di assenza torna nel nostro paese per tre date.

Stasera ci troviamo al Locomotiv Club di Bologna per la prima: questa volta, pero’, al centro di tutto non c’è “Dan’s Boogie“, il suo quattordicesimo LP uscito a marzo 2025 per la prestigiosa Merge Records, ma un Bejar in versione solista che ripropone brani da numerosi momenti della sua carriera in versione acustica. Alla fine del concerto scopriremo che il disco più ripreso durante questo live è “Destroyer’s Rubies”, il suo settimo album, che ha festeggiato il suo ventennale proprio lo scorso gennaio.

Ad aprire la serata è proprio l’unico pezzo estratto dal suo lavoro più recente oggi e, guarda a caso, si chiama proprio “Bologna”: la visione sonora è ovviamente molto diversa da quella originale e mancano le percussioni e il piano che la caratterizzano, mentre invece predilige chitarra acustica e voce con tratti pieni di passione.

Non ci sono problemi a fare dei salti all’indietro anche di venticinque anni, come accade per l’emotiva “Helena”, ricca di sentimenti, romanticismo e comunque accompagnata anche da un leggero velo di malinconia.

Difficile ascoltare un gioiello come “Time Square”, apprezzato per la sua ricchezza sonora, in una versione così scarna, ma bisogna ammettere che anche così lascia le sue sensazioni positive grazie proprio a questa sua delicatezza inaspettata.

Questa è “la mia canzone più dance“, spiega Dan introducendo “Tinseltown Swimming in Blood”: le sensazioni in questa veste acustica sono diverse. Se in realtà la sua eleganza non va a scemare, in questa nuova versione il brano risulta molto più tranquillo rispetto all’originale, ma altrettanto bello.

Anche “Cue Synthesizer” è ben diversa rispetto al disco, rimanendo più rilassata e morbida, ma con un coro invitante.

“What Road” suona molto più folky in confronto alla sua versione originale e, oltre a essere meno ricca, diventa più passionale con un certo e inaspettato tocco dylaniano nei vocals di Bejar.

C’è ancora spazio per un breve encore che viene chiuso da una dinamica e pur intensa “Chinatown”, estratta da “Kaputt” (2011).

Circa settanta minuti per questo set acustico e decisamente particolare di Destroyer che ha esplorato, con la sua tradizionale eleganza, brani anche poco recenti e che magari non suonava da parecchio tempo: sempre una gioia da ascoltare, sempre tantissima qualità.

