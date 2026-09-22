Netflix ha svelato il primo trailer di “The Further Mis-Adventures of Cliff Booth”, “sequel” (se così vogliamo chiamarlo) di “C’era una volta a Hollywood”. Diretto da David Fincher su una storia originale di Quentin Tarantino, il film vede Brad Pitt riprendere il ruolo di Cliff Booth, che nei sette anni trascorsi dagli eventi del film originale è diventato “quello che risolve i problemi” a Hollywood.
“The Further Mis-Adventures of Cliff Booth” uscirà nelle sale IMAX americane il 25 novembre, per poi arrivare su Netflix il 23 dicembre. Attendiamo ovviamente le date ufficiali italiane.
In concomitanza con l’uscita del film, l’8 dicembre Tarantino pubblicherà un romanzo che ne fa da complemento, intitolato “The Adventures of Cliff Booth”.