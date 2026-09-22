VIRGINIA è una cantautrice originaria di Carpi (MO). La sua identità artistica nasce da un percorso musicale eterogeneo e profondamente radicato nello studio strumentale, che nel tempo si è trasformato in una ricerca personale orientata alla scrittura e alla produzione di musica originale.



Qui a IFB accendiamo i nostri riflettori su di lei grazie al brano “Wendy”, una liquida e suggestiva passeggiata in un mondo indie-pop, carezzevole e sognante, in cui la voce suggetsiva di VIRGINIA si muove su questo delicato tappeto elettronico, ricco di melodia e delicate suggestioni sonore. Mi piace molto la sensazione che il brano trasmette: c’è qualcosa di sognante, come essere in un piccolo mondo fiabesco, con ogni particolare curato al dettaglio. Molto bello.

Il brano, come ci dicono le note stampa, rappresenta il mondo delle aspettative che la società ha sui giovani e, in particolare, sulle donne, con la protagonista Wendy che abbatte i muri del controllo, della banalità, del pregiudizio e delle paure seguendo l’istinto, i pensieri felici e la stella più grande che illumina il suo cammino, vivendo nel qui ed ora.

Ottimo antipasto per un album in arrivo!

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