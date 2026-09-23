Credit: Stefan Bollmann, Attribution, via Wikimedia Commons

I pionieri olandesi del darkwave Clan of Xymox tornano a parlare al lato più oscuro delle emozioni con la doppietta “Broken Heart / Fire”, due nuovi brani che fungono da antipasto per le date italiane:

2 ottobre: Traffic Live, Roma

3 ottobre: Lizard Club, Caserta



Tra le band più influenti e longeve della scena darkwave e gothic internazionale, i Clan of Xymox nascono nei Paesi Bassi nei primi anni ’80 sotto la guida di Ronny Moorings. Con il loro sound inconfondibile – un mix di elettronica oscura, atmosfere malinconiche e melodie profonde – hanno segnato intere generazioni.

