A dodici anni da “Morning Phase” e a ventiquattro dalla pietra miliare musicale “Sea Change“, Beck Hansen sceglie di imbracciare nuovamente la chitarra acustica e di completare quella che appare ormai come un’innegabile trilogia del raccoglimento interiore.

Dopo le divagazioni synth-pop di “Hyperspace“, “Ride Lonesome” segna un ritorno a casa per il nostro amato Beck : trattasi per l’esattezza di un disco prevalentemente spoglio, autunnale e pervaso da un’intima malinconia alt-country.

Il punto di forza autentico dell’album risiede proprio nel suo rifiuto dei fuochi d’artificio. Beck mette da parte il camaleontismo ed i ritmi sostenuti al fine d’abbracciare un songwriting maturo e sgranato, sorretto da arrangiamenti essenziali di chitarra, slide e sottili tessiture d’archi. La title track di apertura mette subito in chiaro le coordinate del viaggio, ovvero una cavalcata solitaria e crepuscolare, in cui la voce di Beck risuona con un calore polveroso e sognante.

E’ nei momenti di maggior sottrazione che il disco regala le sue perle migliori. In brani come “Disappearing Act” o la suggestiva “Slow Canyon” il senso di solitudine e distacco si fa quasi palpabile, supportato da una produzione organica e tridimensionale che lascia respirare ogni singola nota.

Notevole risulta anche la carica emotiva in tracce quali “It Ends Right Here” e “If You Don’t Know What Love Is”, brani che confermano come il Beck cinquantenne sappia maneggiare la materia del doloroso disincanto con la stessa identica classe dei grandi maestri del cantautorato americano come ad esempio Chris Isaak fino ad arrivare ai toni più ombrosi di Johnny Cash.

Ok, magari questo suo nuovo lavoro discografico non riesce a toccare le vette dei suoi illustri predecessori, anche per via di una certa prevedibilità della seconda metà del lavoro e per la mancanza di quell’elemento di rottura o sorpresa che ha spesso contraddistinto la su discografia. Ma tutto ciò in realtà non deve risultare come un difetto, anzi oserei dire che appare elemento cardine di una sua personale scelta: Beck non sta cercando di reinventare qualcosa, bensì di scolpire una sequenza di canzoni oneste, sentite e prive di sovrastrutture.

In conclusione “Ride Lonesome” è un disco calmo e sincero, perfetto per le prime serate d’autunno. Un gradito ritorno alla dimensione più umana ed essenziale di un songwriter che quando decide di mettersi a nudo sa ancora come farsi ascoltare.