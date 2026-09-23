Tornano gli alfieri del pop corrotto de Il Peggio E’ Passato in ormai stabile formazione a tre con Francesca, Simone e Michele a dividersi il palco e pezzi di vita in un viaggio tra spazi urbani e dimensioni parallele. Elettro pop e synth pop, echi futuristi, serie come “Dark” o “Fringe” in sottofondo a creare scenari musicali familiari e inquietanti punteggiati da un basso ipnotico, da sintetizzatori e tastiere.

Solido il sodalizio con Dischi Soviet Studio che pubblica anche questo nuovo EP che raccoglie tre singoli, diversi tra loro eppure legati dalla stessa indole ribelle, da riferimenti a Gary Numan, Depeche Mode, tra giochi di parole, ironia, invecchiare che proprio non va e versioni di sé da esplorare, vivere, raccontare.

“Ora” celebra le infinite possibilità dell’adesso cercando “tra il mai e il sempre la magia del mentre“. Liberatorio in “Arena Dei Pini” dove entrano in gioco i ricordi e in “Viscerale” tra affitto e Nirvana. L’esatta via di mezzo tra un singolo e un EP questo è “Ora”, nuova musica stessi sogni a popolare testi che ancora una volta decostruiscono e rielaborano il pop d’autore.

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