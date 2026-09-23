Gli Sharp Pins stanno per tornare con un EP/mini LP intitolato “Electric My Icebox“, in uscita il 15 gennaio per K /Perennial. Il buon Kai, ci dicono le note stampa, questa volta parte dal suo classico punk jangle pop per andare decisamente verso un sunshine pop dalle sonorità morbide. “How Can I Explain What She Does To Me?” è il nuovo assaggio che segue “Saturday Sun” già svelata in precedenza.
Sharp Pins è il solido progetto pop lo-fi del talentuoso musicista di Chicago Kai Slater dei Lifeguard, dei Silver Dolls e dei Dwaal Troupe.