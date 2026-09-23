Liz Phair e le Sleater-Kinney, un paio di giorni fa, si sono cimentate in una cover di “Connection” delle Elastica al MGM Music Hall di Boston. La tappa segnava la conclusione del loro Flannel and the Fury co-headling tour.

Ricordiamo che le Elastica stanno per ripubblicare il loro album di debutto, un vero e proprio classico del Britpop via Rough Trade Records: la data della ristampa è il 2 ottobre.

L’album era stato originariamente pubblicato dalla Deceptive Records nel marzo 1995 e aveva conquistato il primo posto nelle classifiche inglesi