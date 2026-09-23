Il batterista dei Razorlight, Andy Burrows, ha annunciato il suo nuovo album da solista, “Map Of The World” e ha pubblicato il primo singolo, “Nothing Matters Anyway”. L’album uscirà il 29 gennaio 2027 per l’etichetta di Burrows, la Free Pass Records, e segna il suo primo album da solista in sette anni.

Scritto interamente da Burrows e registrato nel suo studio di casa nel Gloucestershire, “Map Of The World” vede anche la partecipazione del frontman degli Editors Tom Smith, di Nicky Wire dei Manic Street Preachers, di Keith Murray dei We Are Scientists, del fratello minore di Burrows, Ben, e di sua figlia Joni.

Sul singolo Andy dice: “Dovrebbe essere liberatorio, non negativo. Passiamo così tanto tempo a preoccuparci di ciò che pensano gli altri, soprattutto con i telefoni e i social media. E poi ti rendi conto che a nessuno frega un cazzo!»

Tracklist:



1- Superstar

2 – Map Of The World

3 – Heavy Day

4- Get Out While You Can

5 – By My Side

6 – Seriously

7 – All That I Wanted And More

8 – Nothing Matters Anyway

9 – The Lonely One

10 – Dry Mud

11 – Why Is It The Things That I Can’t Have