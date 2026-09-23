Dopo il ritorno dal vivo dello scorso 29 aprile all’Alcatraz di Milano, L’Officina Della Camomilla inaugura un nuovo capitolo del proprio percorso e annuncia l’uscita del nuovo album “VM 18″ in arrivo il 9 ottobre.
Nello stesso mese partirà anche il tour che presenterà il nuovo progetto dal vivo nei principali club italiani.
Il disco “VM 18″ espande l’immaginario della band in un mosaico di visioni, rituali e stati di coscienza alterati, sospeso tra adolescenza e cultura pop, letteratura e cinema, psichedelia e memoria generazionale. Il titolo diventa così la chiave simbolica del progetto: una soglia oltre il semplice divieto anagrafico, verso uno spazio in cui desiderio, immaginazione e riferimenti culturali convivono senza gerarchie.
Il singolo che anticipa il disco è una fiaba cupa sulla fine del mondo raccontata attraverso lo sguardo di due bambini fantasma. Tra atmosfere folk horror e suggestioni delle leggende del Nord Europa, parchi giochi incendiati, spiriti infantili e rituali magici medievali si susseguono come sequenze di un film. L’innocenza dell’infanzia si trasforma così in un presagio apocalittico: i due protagonisti osservano da una dimensione spettrale le rovine di un mondo destinato a scomparire. Un brano oscuro, cinematografico e visionario, dove l’orrore fantastico finisce per assomigliare terribilmente alla nostra realtà.
Ne emerge una visione malinconica e disillusa, il racconto di un futuro che sembra essere svanito ancora prima di arrivare.
Queste le date annunciate fino ad ora:
17 ottobre — Erba (CO), @Como Fun
26 novembre — Roma, @Largo Venue
27 novembre — Caserta, @Lizard Club
11 dicembre — Firenze, @Sicurcaiv
12 dicembre — Brescia, @Diluvio / Der Mast
16 dicembre — Bologna, @Locomotiv Club
17 dicembre — Torino, @Hiroshima Mon Amour
18 dicembre — Genova, @Crazy Bull
Biglietti QUI