@la.blet

Dopo il ritorno dal vivo dello scorso 29 aprile all’Alcatraz di Milano, L’Officina Della Camomilla inaugura un nuovo capitolo del proprio percorso e annuncia l’uscita del nuovo album “VM 18″ in arrivo il 9 ottobre.

Nello stesso mese partirà anche il tour che presenterà il nuovo progetto dal vivo nei principali club italiani.

Il disco “VM 18″ espande l’immaginario della band in un mosaico di visioni, rituali e stati di coscienza alterati, sospeso tra adolescenza e cultura pop, letteratura e cinema, psichedelia e memoria generazionale. Il titolo diventa così la chiave simbolica del progetto: una soglia oltre il semplice divieto anagrafico, verso uno spazio in cui desiderio, immaginazione e riferimenti culturali convivono senza gerarchie.

Il singolo che anticipa il disco è una fiaba cupa sulla fine del mondo raccontata attraverso lo sguardo di due bambini fantasma. Tra atmosfere folk horror e suggestioni delle leggende del Nord Europa, parchi giochi incendiati, spiriti infantili e rituali magici medievali si susseguono come sequenze di un film. L’innocenza dell’infanzia si trasforma così in un presagio apocalittico: i due protagonisti osservano da una dimensione spettrale le rovine di un mondo destinato a scomparire. Un brano oscuro, cinematografico e visionario, dove l’orrore fantastico finisce per assomigliare terribilmente alla nostra realtà.

Ne emerge una visione malinconica e disillusa, il racconto di un futuro che sembra essere svanito ancora prima di arrivare.



Queste le date annunciate fino ad ora:

17 ottobre — Erba (CO), @Como Fun

26 novembre — Roma, @Largo Venue

27 novembre — Caserta, @Lizard Club

11 dicembre — Firenze, @Sicurcaiv

12 dicembre — Brescia, @Diluvio / Der Mast

16 dicembre — Bologna, @Locomotiv Club

17 dicembre — Torino, @Hiroshima Mon Amour

18 dicembre — Genova, @Crazy Bull

Biglietti QUI