I My Pet Fossil sono un promettente gruppo californiano cresciuto con il mito dell’alternative rock anni ‘80. Per essere un po’ più specifici, quello nato nei locali underground dove si macinava hardcore e poi germogliato nella scuderia della SST Records, l’etichetta punk per antonomasia che ha pubblicato alcuni tra i migliori lavori di Black Flag, Hüsker Dü, Dinosaur Jr. e Sonic Youth.

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I punti di riferimento di questa giovane band, formatasi a Sacramento nel 2021, sono tutti legati a un passato ormai remoto. Ciò non vuol dire che i My Pet Fossil siano ancorati a un’idea di rock vecchia e stantia. La band recupera la lezione dei succitati maestri per rinvigorirla con un sound grezzo e ruspante, fedele a quell’etica DIY che è alla base di tutto il miglior punk.

Un suono dirompente ma universale, privo di confini, aperto alla contaminazione e trasversale a epoche e tendenze: un assalto elettrico dove tutti gli strumenti risaltano nella loro naturalezza, preservando il carattere live di una musica visceralmente aggressiva ma non solo.

I My Pet Fossil di “Live My Valley Life”, il loro secondo album, mostrano tutta la loro genuinità con un post-hardcore ruvido ma dinamico, di tanto in tanto ingentilito da leggere sfumature melodiche, ma in larga parte compatto come un possente monolite costruito sulle ceneri del noise, del grunge, dello slacker rock e del post-punk più sanguigno.

Alt rock ruvido e spigoloso, tagliente come i riff della nervosissima title track, che pur nella sua selvaggia semplicità si caratterizza per un continuo alternarsi di dinamiche e umori, con l’amara malinconia di “Not So Psychedelic” e la furia cieca di “Wide Open Space” a colpire nel segno.