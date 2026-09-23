I RIBS vengono dal North Carolina, dalla scena del “Triangle” — Raleigh, Durham, Chapel Hill — quel piccolo pezzo di America che da decenni produce musicisti ossessionati dal rock, dal DIY e dall’idea che non sia necessario chiedere il permesso a nessuno per fare musica. Sono quattro musicisti esperti, gente che ha suonato per anni in band diverse e che sembra essersi finalmente incontrata nel momento giusto.

E il risultato è una musica che sembra contemporaneamente vecchissima e nuovissima.

The Fall? Certo. Faust? Eccome. This Heat? Assolutamente. Fugazi? Il basso e la batteria lo gridano. Rolling Stones? Ascoltate “Cold Daylight”. Ma sarebbe troppo facile fermarsi qui.

Credit: Bandcamp

“Cold Ribs” è uno di quei dischi che, se lo ascolti distrattamente, ti fa pensare: “Ah, sì, post-punk sperimentale, molto interessante”. Poi lo riascolti e improvvisamente ti accorgi che il basso ti sta seguendo per casa.

David Mueller e Josh Germeroth sono la macchina. Non il motore: la macchina intera. Il basso non accompagna la batteria e la batteria non accompagna il basso. Si inseguono, si pestano i piedi, si fanno lo sgambetto, si rialzano e continuano a correre.

Finn Cohen alla chitarra aggiunge il resto: graffi, schegge, piccoli cortocircuiti. Non sembra particolarmente interessato a regalarti “il riff”. Vuole piuttosto sapere quanto può piegare un riff prima che smetta di essere un riff.



E poi arriva Mike Wallace.



Mark E. Smith è il fantasma più evidente qui, ma Wallace non è una copia di Smith. È un suo lontano cugino americano.

Wallace non canta: commenta. Declama, borbotta, ringhia, lancia una frase e se ne va lasciandoti a chiederti se hai appena sentito una battuta o una profezia. Probabilmente entrambe.



Ed è qui che “Cold Ribs” diventa davvero interessante, perché i testi sono politici senza essere propriamente “politici”. Wallace non ha bisogno di urlare “capitalismo!” ogni trenta secondi. Gli basta parlare di paperwork, user ID, macchine che vanno a schiantarsi, persone che scompaiono, piccoli rituali quotidiani che improvvisamente sembrano parte di un sistema enorme e malato.



“High Fives of the Four Horsemen” è forse il miglior esempio: l’Apocalisse non arriva su un cavallo bianco. È già qui, solo che abbiamo imparato a darle il cinque.

“Paperwork” trasforma la burocrazia in una specie di mostro capitalista che continua a mangiare la propria coda. “Crashing Machine” suggerisce un mondo che continua a funzionare anche mentre si dirige verso il muro. “Strange Victories”, invece, apre una crepa inattesa: ciò che un tempo faceva paura non fa più paura. Non perché il mondo sia migliorato, ma perché forse abbiamo finalmente capito che non possiamo controllarlo.

I RIBS non promettono la rivoluzione. Non hanno la risposta. Non sembrano nemmeno particolarmente interessati ad averla.

Forse la cosa più importante di “Cold Ribs” è l’umorismo. Perché senza quello sarebbe soltanto un altro disco di adulti intelligenti e arrabbiati che ci spiegano quanto il mondo sia marcio. Invece “Not a Boogie”, “Medicine / Medicisn’t” e “High Fives of the Four Horsemen” trasformano continuamente l’angoscia in una battuta e la battuta in qualcosa di inquietante.

Musicalmente, il disco è altrettanto bastardo. Può passare da una specie di macchina ritmica post-punk a chitarre quasi psichedeliche, fermarsi per un momento acustico, ripartire con un riff da Stones deformato e chiudersi in otto minuti di “Working in Shoes”. Non è virtuosismo. È esperienza: quattro musicisti che conoscono abbastanza bene le regole da poterle infrangere senza doverlo annunciare.

E questa forse è la cosa più bella di “Cold Ribs”.

Non sembra un disco di musicisti giovani che hanno scoperto The Fall ieri.

Sembra un disco di musicisti che hanno ascoltato The Fall, Faust, This Heat e Fugazi per decenni, hanno vissuto dentro il rock, sono invecchiati, hanno visto il mondo cambiare e hanno deciso che era ancora possibile farne uscire del rumore interessante.

Non cambierà il mondo. Probabilmente non lo salverà. Ma per cinquanta minuti e qualcosa riesce a fare una cosa quasi altrettanto utile: trasformare il disastro in ritmo.