I Chvrches hanno pubblicato il loro singolo “Roses” , il loro primo nuovo brano dopo cinque anni.

La canzone, dal forte contenuto politico, è ben lontana dal sound del precedente album del 2021, “Screen Violence“.

“Questa è stata la pausa più lunga che abbiamo mai fatto tra un album e l’altro e, quando ci siamo riuniti per scrivere nuova musica, volevamo davvero metterci alla prova e non ripercorrere strade già battute“, ha detto la Mayberry. “Credo davvero che ci siamo riusciti. Sembra la visione più coerente che abbiamo mai avuto come band. Siamo entusiasti di essere tornati…“



Negli anni trascorsi dall’ultimo album, la Mayberry ha pubblicato il suo LP solista di debutto “Vicious Creatures” nel dicembre 2024.