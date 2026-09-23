I Girl In The Year Above, band decisamente chiacchierata che si divide tra Irlanda e Cornovaglia, hanno firmato un contratto con la Transgressive e hanno pubblicato il nuovo singolo “Wet Paint”.

Il gruppo ha lanciato un paio di singoli durante i mesi estivi: “Mama, My Heart Is Achin’” e “Ode To The Glory Days” sono stati pubblicati in modo indipendente, mentre ora la Transgressive si è aggiudicata la battaglia per assicurarsi il loro contratto. Il loro esordio era stato con la cover di “Teardrop” dei Massive Attack, realizzata per la colonna sonora di “Peaky Blinders: The Immortal Man”.

“Wet Paint” brilla di un alt-pop travolgente e liberatorio, con la voce della frontwoman Jennifer Ball, così ricca di passione, che spicca. Una chitarra viva che che sostiene il brano, con un giro trionfale e immediato e questo “don’t touch!” che diventa un vero e proprio mantra!

Il gruppo commenta…

“Scrivendo insieme il testo di ‘Wet Paint’, Jen e Jeanie si sono presto rese conto di quanto questo argomento fosse dolorosamente familiare, eppure così raramente affrontato. La storia della canzone inizia in modo leggero per coinvolgere l’ascoltatore, finché non ci si rende conto gradualmente che si tratta di consenso. Trattandosi di un argomento pesante, per noi era importante che il brano risultasse comunque luminoso e potente. Speriamo che rispecchi chiunque possa identificarsi con il brano – nel senso che sei luminoso e potente a prescindere da tutto. Ci piacerebbe che questo brano trasmettesse gioia e ribellione: sentitevi liberi di urlare, ballare, ridere, piangere, ecc.“