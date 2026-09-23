Quante canzoni dietro a un sound allegro e pimpanti nascondono invece parole forti e ricche di amarezza e difficoltà? Ecco, questa “What Emily Has Seen” dei Project Reverb è proprio così: un trauma nascosto dietro la gioia. Emily ha un peso dentro e sappiamo solo che potrebbe essere raccontata in un romanzo o vista sul grande schermo.



Project Reverb è il progetto di John Huggart, che mette in campo il suo amore per l’indie-pop più frizzante e ricco di melodia, ma capace, come abbiamo visto, di nascondere anche un cuore fortemente agrodolce, per non dire quasi amaro.

La canzone, dal tema musicale freschissimo e accattivante, ricco di riverberi amabili e radiofonici, brilla per il suo piglio indie-pop ed è il primo assaggio del nuovo EP “Whose Army”.



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