credit: Elena Cavallo

“I shoot the moon” è il nuovo irresistibile singolo dei Tangerine Stoned, quartetto psychedelic rock romagnolo attivo sulle scene dal 2012, tra i nuovi pupilli della storica label indipendente Go Down Records. Siamo contentissimi di poter avere su IFB l’anteprima del video relativo a questo brano.



Si tratta della prima anticipazione dal nuovo atteso album in studio della band capitanata dai fratelli Christian J. e Danielle Gasperini, “Faded Dreams“, in uscita il prossimo 6 novembre in digitale e in vinile nero per i nostalgici della copia fisica.



“I Shoot the Moon” introduce fin dalle prime note l’universo dei Tangerine Stoned. Tra suoni dallo spazio, riverberi e chitarre sospese, la luna diventa il simbolo di tutto ciò che continuiamo a inseguire, anche quando sembra irraggiungibile. Questo brano apre il nostro nuovo album, immergendo l’ascoltatore nell’universo dei Tangerine Stoned fin dalla prima nota. Si muove fluido, in un’atmosfera nebbiosa e lunare, con trame spaziali, riverberi scintillanti e chitarre sospese — tutto sembra fluttuare in orbita. La luna oscilla sopra di noi come una silenziosa ossessione: lontana, luminosa e irraggiungibile.



Ad accompagnare il brano, uno psichedelicissimo videoclip diretto da Elena Cavallo e girato tra le mura del mitico Locomotiv Club di Bologna, capace di catturare alla perfezione le atmosfere fumose e colorate del quartetto.

Il brano sarà disponibile dal 25 settembre in streaming sulle principali piattaforme musicali oltre che su YouTube. Intanto godetevelo qui!

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