Credits: Jester Bulnes

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Arriva il 6 novembre per Dirty Hit l’album omonimo degli untitled (halo) di Los Angeles che proseguono la loro marcia verso il disco con il singolo “easy rider”.

Il brano incalza e non disegna momenti sonici che sconfinano nel noise: quello che ci troviamo davanti è una struggente canzone d’amore in cui cori, riflessioni in voce baritonale e la morbida armonia della cantante Ariana Mamnoon si equilibrano alla perfezione.

Il loro album di debutto include anche il brano già condiviso “aimee lou wood freestyle”, che lavora più sul ritmo, con questo taglio elettronico che pervade il brano, che si sviluppa quasi comue una cantilena rap, che però ancora una volta non disdegna interferenze shoegaze molto gradite.

Parlando del brano, Ariana descrive “easy rider” come: “La traccia di chiusura dell’album – dove sentiamo la sintesi di tutti i brani precedenti. Una canzone rock classica, con una chitarra forte e semplice, un’improvvisazione alla fine, un momento in cui la band canta all’unisono facendo eco ai testi“.

La band arriva al suo debutto forte di una lunga serie di brani. Basta andare sulla loro pagina Bandcamp per vedere tutto il percorso sonico dei ragazzi. Un alt-rock che si sviluppa tra andamenti slowcore e ipnotici, oscuro, minaccioso e cadenzato, ma che poi, a momenti, si accende e sa farsi anche più incalzante, ritmato e con le chitarre sempre pronte a sporcarsi a dovere. Il loro primo singolo “el prado freestyle” è del febbraio 2023. Da non perdere i due EP “towncryer” (settembre 2023) e “headbanger” (fine 2024), esplicativi di questo mix sonoro che sembra partire da una base slacker rock che però si lascia sedurre da un dream-pop visionario e suggestivo, ma tutt’altro che solare, molto urbano verrebbe da dire.

<a href="https://untitledhalo.bandcamp.com/album/towncryer">towncryer by untitled (halo)</a>

<a href="https://untitledhalo.bandcamp.com/album/headbanger">headbanger by untitled (halo)</a>

Scritto nel corso di un anno nel loro studio di Glassell Park, il loro album di debutto parla dell’atto di costruzione: di come i ricordi vengono modificati, le identità si formano e la mitologia personale si costruisce a partire dei frammenti lasciati alle spalle. Durante questo periodo, i membri di (halo) stavano affrontando le proprie delusioni amorose, relazioni tumultuose, crisi esistenziali e momenti di isolamento. Erano, secondo le loro stesse parole, «persone emotive bisognose di una catarsi sonora». Quello che era iniziato come un periodo di incertezza è diventato lo stimolo per realizzare il disco. Lo studio è diventato un rifugio per Ari, Jack, Jay e Nick, un luogo in cui potevano riversare tutto nel suono. Con ogni canzone, veniva segnata una pagina, il tempo veniva conservato e, in qualche piccolo modo, davano un senso all’insensato. Ma forse, cosa ancora più importante, il processo è servito a ricordarci che siamo davvero in perpetuo movimento, anche quando ci sembra di girare a vuoto attorno alle stesse domande sin dalla nostra giovinezza.

“La musica che facciamo è un grido che diventa uno screenshot, o un ricordo catturato del fatto che siamo esistiti e ci siamo sentiti reali nel processo di creazione».

In tutto l’album si percepisce come ogni membro elabori queste emozioni: il rifiuto di lasciar andare, il desiderio di comprendere, la consapevolezza che alcune cose non possono essere trattenute per sempre.

Prima di arrivare ai due brani che anticipano il disco d’esordio, la band aveva svelato la morbida e avvolgente “doomcomplex”, pubblicata nell’aprile dell’anno scorso: una vera e propria ballata avvolta negli allucinogeni.

<a href="https://untitledhalo.bandcamp.com/album/doomcomplex">doomcomplex by untitled (halo)</a>