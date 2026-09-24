credit: Andreas Neumann

“Where the Goth Girls At?” è il terzo singolo estratto dal nono album in studio dei Queens of the Stone Age, “Perfecth”. Il brano combina riff grezzi e minimalisti con un ritornello esplosivo, arricchito da sontuosi arrangiamenti di archi e fiati. Ispirata ai ricordi e alle esperienze della gioventù di Josh Homme in un sobborgo di Palm Desert, la canzone ruota attorno ai temi dell’amore adolescenziale e del desiderio di impressionare gli altri.

A proposito della canzone, Homme racconta: «Guardavo le ragazze goth lavorare al bancone di JCPenney e trasformare con trucco e vestiti goth le signore anziane: è stato allora che ho capito che l’unico posto in cui volevo stare era dove stanno le ragazze goth. L’amore adolescenziale, non è fantastico?»

Il video del brano è girato dagli stessi registi di “Easy Street”, Christopher Gruse e Tony Wolski, e vede la partecipazione del comico Steve Agee, della ballerina e artista Scarlett Kapella, della cantante e attrice Lou Lou Safran, dei membri dei Queens e di copiose quantità di inchiostro nero. Sullo sfondo di una centrale elettrica abbandonata, le ragazze goth trasformano tutte le persone che incontrano nella loro forma definitiva.

“Where the Goth Girls At?” segue i brani di “Perfecth” già pubblicati, “Insignificant Other” ed “Easy Street”.