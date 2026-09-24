Il prossimo 8 gennaio, via Cooking Vinyl, gli Shed Seven pubblicheranno il loro omonimo settimo LP, che arriva a distanza di tre anni esatti di “A Matter Of Time“.

Il frontman del gruppo di York Rick Witter racconta:

Siamo entusiasti di annunciare l’imminente uscita del nostro settimo album in studio, intitolato semplicemente “Shed Seven” proprio in onore di questo traguardo. Abbiamo dedicato grande cura alla realizzazione di questo album, che riteniamo essere il nostro migliore fino ad ora e speriamo che queste canzoni tocchino il cuore delle persone. Il nuovissimo singolo di ritorno “Stand Together” rappresenta una dichiarazione d’intenti. È un appello all’azione e un grido di battaglia per una qualche forma di unità nel mondo in cui viviamo oggi.