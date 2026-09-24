Il prossimo 8 gennaio, via Cooking Vinyl, gli Shed Seven pubblicheranno il loro omonimo settimo LP, che arriva a distanza di tre anni esatti di “A Matter Of Time“.
Il frontman del gruppo di York Rick Witter racconta:
Siamo entusiasti di annunciare l’imminente uscita del nostro settimo album in studio, intitolato semplicemente “Shed Seven” proprio in onore di questo traguardo. Abbiamo dedicato grande cura alla realizzazione di questo album, che riteniamo essere il nostro migliore fino ad ora e speriamo che queste canzoni tocchino il cuore delle persone. Il nuovissimo singolo di ritorno “Stand Together” rappresenta una dichiarazione d’intenti. È un appello all’azione e un grido di battaglia per una qualche forma di unità nel mondo in cui viviamo oggi.
Dopo “Stand Together”, rilasciato a luglio, oggi è la volta del secondo singolo dal nuovo album, “The Centre Of My Everything”, che potete ascoltare qui sotto.
Rick dice del pezzo:
Quella sensazione che si prova quando c’è solo l’amore, quando due persone sono unite in un tutt’uno, quando nient’altro conta se non l’altro, quando non riesci a immaginare una vita da vivere da solo, quando pensi davvero a qualcuno come al centro del mio mondo.
“Shed Seven” Tracklist:
1. Stand Together
2. The Fifth Amendment
3. The Centre Of My Everything
4. Lost In Space (ft. Lotte Witter)
5. Winter
6. We Got The Love (ft. Elles Bailey)
7. What Becomes Of the Ones You Left Behind
8. Can’t Help It
9. Let The Good Times Roll
10. Drifting