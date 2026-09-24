I RIP Magic annunciano il nuovo singolo “Stadium Drive” e ci fanno sapere che l’album di debutto “1,2,3” vedrà la luce il 30 ottobre per section1. La canzone si aggiunge ad altre tre già disponibili (tutte incluse nel disco in arrivo), che mostrano bene il taglio sonoro della band inglese.

Un band che usa questi synth per creare un mondo tanto allucinato quanto suggestivo. Groove e campioni, in un contesto formente elettronico e ipnotico, dove le chitarre non sembrano per niente indispensabili. Musica da ballare, sì, ma anche musica per un post-ballo, in cui i piedi ancora non vogliono fermarsi ma le luci si stanno fortemente abbassando.

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RIP Magic: Bandcamp