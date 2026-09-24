I The Cindys pubblicheranno il album “Love Century” il 19 novembre.



Se amate il college rock degli anni ’80 (e qui ovviamente non possono non venire in mente i nomi di eroi come R.E.M., Replacements e Lemonheads) ecco che questa band e questo albium in arrivo faranno proprio al caso vostro.



“Town Of Origin”, che segue la precedente “Glass Shattered”, altrettanto deliziosa, è un assaggio che ci fa decisamente sfregare le mani tanto è fresco, brioso e melodicamente scintillante, con questo taglio power pop che dire amabile è dire poco:

Parlando del singolo, il frontman Jack Ogborne dice: “‘Town Of Origin’ è stata scritta in mezz’ora, sia la musica che il testo. Di solito mi ci vogliono mesi per finalizzare una canzone, ma questa è stata facile e divertente da mettere insieme. All’epoca ascoltavo molto i The Wedding Present e penso che questo si percepisca, sia nella musica che nel testo.“

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