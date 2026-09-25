Decisamente eclettici ed esplosivi gli Adult DVD da Leeds, formati da Harry Hanson e Greg Lonsdale nel 2021 dopo un assiduo scambio di file musicali, line – up iniziale a cui poi si sono aggiunti Danny Blackburn (chitarra e sintetizzatori) Jake Williams (sintetizzatori) Jonathan Newell (batteria) e George Manson (basso).

Credit: Sandra Ebert

Si è accorta di loro la Fat Possum (con cui hanno firmato a gennaio) che dopo i primi singoli cult (“FOMO”, “Hoarder”, “Broken English”, la mini hit “Bill Murray”, “Yacht Money”, “7 Foot 1″, “Doomsday Prepper”, “Because I Like It” solo per citarne alcuni) ed EP (“Broken English”, “Next Day Shipping”) pubblica l’album d’esordio omonimo.

Elettro pop, dance, punk, synth pop, indie rock sono solo basi di partenza per una band che viene spesso paragonata a degli LCD Soundsystem più scatenati. Influenze ben chiare fin dalle prime note di “Do As I Please” dove l’impertinenza dei synth e della voce di Hanson (che dal vivo s’ispira a James Murphy e a Grian Chatten dei Fontaines D.C. ma non disdegna il Britpop, i Blur di Damon Albarn in particolare) è ancorata da una solida e martellante base ritmica formata da basso e batteria.

“Coffin Dodger” ricorda gli Underworld mixati con un impeto decisamente punk, le graffianti e aggressive “Cold Caller” e “Minimal Criminal” confermano l’impressione di una band fuori dagli schemi, con una sfrenata passione per i sintetizzatori e i ritornelli potenti spesso ironici e basati su giochi di parole come quello di “Jesus Christ Supercar” e “Cowboy On Aisle Three” scelta come primo singolo.

“The Steaks Are High” conserva un po’ di psichedelia à la Madchester con tanto di scratch hip hop, energia immutata in “World’s Best Boss” e “All I Need” tutta synth e pericolo come “Ghillie Suit” dove l’influenza dell’elettronica è nuovamente evidente.

Finale dark e dinamico con “Real Tree Lee” e “Rolling Face”, decisamente più cupa la prima in pieno clima dancefloor la seconda a chiudere un disco che non tira né fa mai tirare il fiato. Un esordio divertente, irriverente, riuscito dunque e assolutamente meritevole dell’hype che lo circonda.