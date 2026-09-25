Non è certo rimasta inoperosa Jennifer Herrema dopo l’ultimo album dei Royal Trux,“White Stuff“, nel 2019. Ora rimette in pista i Black Bananas (ex RTX) con Brian McKinley e Kurt Midness, a livello discografico erano fermi da “Electric Brick Wall” del 2014.

Credit: Bunny Biskit

Improvvisazioni e jam sostenute dall’energia creativa di Herrema tra ritmi proto – jazz e melodie al confine tra ambient e elettronica come in “Nutrageous & Jam”. Flusso di coscienza, spoken word, giochi di parole, sonorità psichedeliche e dub (“All The Way” e “Dust Of Ages”) che si snodano in totale libertà.

Quarantacinque minuti rilassati e ipnotici con la ritmica che in “Cold Bussin'” deve molto all’ hip – hop, campionamenti e la voce di Herrema sempre carica di effetti. Vero soprattutto in “Outta My Head” con chitarre e vocoder, in “Sherman Dealer” e “Turkey Burgers”.

Black Bananas decisamente groovy in “Tiny Chewbacca” e “Good Pass”, vivono in un mondo a metà tra gli anni settanta e ottanta e un futuro sceneggiato dall’ intelligenza artificiale e ne denunciano storture e privazioni in dieci brani visionari e fuori dagli schemi, obliquamente più pop che in passato.

Si dice che il punk non sia uno stile musicale ma un modo di vivere e la carriera di Jennifer Herrema, da sempre allergica ai compromessi, ne rappresenta l’essenza che si esprime in un album dalle melodie ruvide e mai lineari, cosmiche, selvagge e allucinate, da ascoltare senza pregiudizi.