In occasione del trentesimo anniversario del loro sesto LP “Harmacy“, il prossimo 20 novembre, via Sub Pop Records, i Sebadoh pubblicheranno una versione deluxe del disco.
Questa nuova edizione conterrà, oltre alle diciannove canzoni presenti sull’album originale, anche sedici brani inediti che comprendono versioni alternative, rare B-side, sessioni alla BBC e materiale live registrato all’epoca.
Inoltre JJ Golden ha ritoccato e rimasterizzato questa nuova edizione in occasione del trentennale al Golden Mastering.
Come primo assaggio ecco l’inedita “Beaty Of The Ride (Alternate Version)”, che potete ascoltare qui sotto.