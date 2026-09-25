Credit: Mattia Bosonetto

Regole e ruoli sono fatti per essere sfidati, capovolti, reinventati. Soprattutto se sbagliati, riduttivi, limitanti.

“turnista x sempre” è il primo singolo di Julie Ant, in uscita oggi venerdì 25 settembre per Bronson Recordings, che anticipa l’album d’esordio in arrivo in autunno.

Un brano potente e sferzante, ruvido e immediato, in cui l’artista per la prima volta si mette al servizio di un solo istinto creativo: il suo.

Batterista tra le più apprezzate in Italia, già parte di progetti come SÌ! BOOM! VOILÀ! e con all’attivo lunghe collaborazioni con artisti come Baustelle e Selton, forgiata dalle fiamme del punk – di cui ha preservato lo spirito indomito – che poi fondendosi al successivo ma fulminante amore per il funk e l?afro-beat hanno plasmato un magma ritmico inconfondibile, Julie Ant questa volta decide di raccontare la sua storia, la sua vita.

Una canzone che sgorga dal suo elemento naturale, il ritmo, per poi lanciarsi con energia rovente verso nuove rotte, superando ogni comfort zone, mettendoci il cuore, il beat e – a sorpresa – anche la voce.

Scritta insieme a Emanuele Triglia, che ne ha anche curato la produzione, “turnista x sempre “è un inno alla lotta e alla resistenza contro la società e le sue regole imposte e mai effettivamente scelte. Partendo proprio dal titolo, ironizza infatti sul rischio della dipendenza di un musicista dalle dinamiche che gli o le consentono di potersi esibire e lavorare con un artista – come se fosse necessaria, reale questa stessa distinzione terminologica. Dinamiche spesso incancrenite e restrittive, in cui il più delle volte l’aspetto musicale e culturale è messo ai margini delle priorità. Ma c’è ancora chi non le accetta, chi non vuole cedere a un compromesso forzato e non è disposto a perdere la propria identità e i propri valori. Ed è proprio a quelle persone, che non sono disposte a rassegnarsi e tollerare l’abitudine, che la canzone è dedicata.