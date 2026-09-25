Disastri e lutti hanno segnato gli ultimi anni dei Mastodon, costretti oggi a fare i conti con una realtà per loro assai diversa rispetto a quella del non lontano 2021, quando pubblicarono il doppio album “Hushed And Grim”.

Credit: Bandcamp

L’evento principale, naturalmente, è stato l’addio del cantante e chitarrista Brent Hinds, uscito dal gruppo nel marzo 2025 (in maniera tutt’altro che pacifica) e morto cinque mesi dopo in un tragico incidente stradale. Una profonda cicatrice, destinata a non rimarginarsi mai, che attraversa le dodici tracce di “Marrow Deep” come un solco tracciato da un pugnale arrugginito.

L’ombra della lama – o, per meglio dire, di un dramma da assorbire ed elaborare – si staglia su canzoni dalle atmosfere malinconiche e amare, ancora una volta caratterizzate dal solito spirito progressive che ha quasi del tutto spazzato via l’antico furore sludge/metalcore.

I Mastodon, in questa occasione affiancati dalle new entries Nick Johnston (chitarra) e João Nogueira (tastiere), sono ottimi musicisti e non si tirano mai indietro quando si tratta di fare ampio sfoggio delle proprie capacità tecniche, dosandole comunque con attenzione anche nei passaggi più articolati. Le canzoni in scaletta sono ricche di “intarsiature”: riff impossibili, assoli a profusione, cambi di tempo, persino qualche sfumatura jazz/fusion rock nei pezzi più lunghi (“The Three Fates”).

Nonostante la complessità generale dell’opera, in rilievo c’è sempre quell’immediatezza melodica legata principalmente alla voce del cantante/batterista Brann Dailor, che continua a dividersi il microfono con il bassista Troy Sanders e al quale spetta, in larga parte, il compito di intonare i ritornelli, spesso orecchiabilissimi come quelli del miglior rock da radio FM.

La vera forza dei Mastodon sta proprio nel riuscire a elaborare un progressive metal estremamente ricco senza mai rinunciare a quell’impatto che solo una minuziosa attenzione per le melodie più trascinanti e incisive può assicurarti.

Un talento ormai abusato, perché è davvero difficile trovare qualche novità significativa nel sound di “Marrow Deep” (a esclusione dell’aggiunta del tastierista); ma considerando il contesto drammatico nel quale è nato il lavoro, è impossibile non provare ammirazione per un gruppo che è riuscito a ripartire, a non snaturarsi e a non perdere ispirazione nonostante l’uscita di scena di un personaggio fondamentale come il compianto Brent Hinds, al quale è dedicato il brano “Your Ghost Again”.

Occhio all’impressionante lista degli ospiti: Ben Koller e Nate Newton, batterista e bassista dei Converge, rispettivamente su “Barbarians Blood” e “A Vampire’s Demeanor” (in quest’ultima troviamo anche Randy Blythe dei Lamb Of God); la voce di Josh Homme dei Queens Of The Stone Age nella coda di “Snakes For Dinner”; Joe Duplantier, cantante e chitarrista dei Gojira, e Geezer Butler, bassista dei Black Sabbath, in “The Vanishing”; Neil Fallon, cantante dei Clutch, nella conclusiva “The Three Fates”.