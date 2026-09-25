Dodici anni dopo “Brother” (datato aprile 2014), Morten Harket, lesder degli a-ha, torna con un nuovo album da solista, “Human Grace“, in uscita il 27 novembre 2026 per Warner Music. Si tratta del suo settimo album da solista: il disco è stato realizzato a partire da registrazioni in studio effettuate negli anni successivi a “Brother”, visto che Morten non aveva comunque mai smesso di scrivere e registrare.

Il primo singolo, “Hold Me” vede la partecipazione della figlia di Harket, Tomine Harket. Un’altra figlia, Karmen Poppi A. Harket, è presente nel brano “Falling Down” contenuto nell’album.

Il morbo di Parkinson di Morten Harket, malattia di cui ha parlato a giugno 2025, influisce sulla sua capacità di controllare la voce e gran parte del lavoro vocale dell’album risale a prima della diagnosi, con sovraincisioni aggiunte tra luglio 2025 e luglio 2026.

Al momento non è previsto un tour per promuovere il disco e, parlando delle esibizioni dal vivo, ha affermato: «Dubito di poterlo fare». Ma la buona notizia è che il cantante afferma di essere “costantemente alla ricerca di un modo per tornare a usare la mia voce in studio“.

Siamo molto contenti di poterlo sentire e chissà che non ci sia ancora spazio per una nuova avventura musicale con gli a-ha.

Tracklist:

1. Human Grace

2. Hold Me (feat. Tomine Harket)

3. Falling Down (feat. Karmen Poppi A. Harket)

4. Lord, I Can’t Help You Now

5. Now Your Heart Is Broken

6. Shot of Fear

7. Did I Leave You Behind

8. What Is It You Want With Me

9. The Old Church

10. If I Ever See Your Face Again