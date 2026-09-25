Etereo eppure verissimo, si tratta dell’ultimo lascito di Mark Linkous come Sparklehorse.



Pare di guardare il mondo intrappolati all’interno, un’intera stagione che se ne va lungo i vetri, con le sue temperature ed i suoi riverberi.



La cavernosa title track è espressione massima di questa autoimposta e fragilissima sindrome locked-in; altrove questo album ha l’abrasività di un tentativo di spaccare tutto, ogni cosa, senza riuscire neppure a scalfirla (“Ghost In The Sky”).

L’articolo nella sua forma originale si trova su ‘Non Siamo Di Qui’ che ringraziamo per la gentile concessione

Pubblicazione: 25 settembre 2006

Genere: Indie rock, alternative rock

Lunghezza: 53:14

Label: Astralwerks, Caroline, Virgin, EMI Records

Produttori: Mark Linkous, Danger Mouse

Tracklist:



Don’t Take My Sunshine Away Getting It Wrong6 Shade and Honey See the Light Return to Me Some Sweet Day Ghost in the Sky Mountains Morning Hollow It’s Not So Hard Knives of Summertime Dreamt for Light Years in the Belly of a Mountain



