Etereo eppure verissimo, si tratta dell’ultimo lascito di Mark Linkous come Sparklehorse.
Pare di guardare il mondo intrappolati all’interno, un’intera stagione che se ne va lungo i vetri, con le sue temperature ed i suoi riverberi.
La cavernosa title track è espressione massima di questa autoimposta e fragilissima sindrome locked-in; altrove questo album ha l’abrasività di un tentativo di spaccare tutto, ogni cosa, senza riuscire neppure a scalfirla (“Ghost In The Sky”).
L’articolo nella sua forma originale si trova su ‘Non Siamo Di Qui’ che ringraziamo per la gentile concessione
Pubblicazione: 25 settembre 2006
Genere: Indie rock, alternative rock
Lunghezza: 53:14
Label: Astralwerks, Caroline, Virgin, EMI Records
Produttori: Mark Linkous, Danger Mouse
Tracklist:
- Don’t Take My Sunshine Away
- Getting It Wrong6
- Shade and Honey
- See the Light
- Return to Me
- Some Sweet Day
- Ghost in the Sky
- Mountains
- Morning Hollow
- It’s Not So Hard
- Knives of Summertime
- Dreamt for Light Years in the Belly of a Mountain