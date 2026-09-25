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Vincitrice in carica della Targa Tenco per Miglior Canzone Singola (“Quello che deve essere sarà”), Emma Nolde pubblica il nuovo singolo “SIAMO IN TANTI”, canzone inedita che ha portato dal vivo in tour per tutta l’estate e trova ora la sua pubblicazione ufficiale. Un brano che esalta la collettività e la partecipazione attiva, trasformando la paura in musica.

Sono inoltre sold out i due concerti a Milano, il 29 e 30 settembre in Santeria Toscana, dove Emma Nolde porterà dal vivo nuova musica e ospiti.

«Mi sembra che tutto l’odio a cui assistiamo non sia altro che la conseguenza becera e terribile della paura di qualcuno. Per questo ne canto e per questo voglio stare attenta a trasformare la mia paura in canzoni, invece che trasformarla in ipotetici nemici. Non so a cosa serve, so semplicemente che è meglio cantare che odiare», racconta Emma Nolde. «L’unico modo che abbiamo per sradicare questa inutile fobia di essere superati e di perdere il nostro posto non è mettere al centro l’io, come consigliano i falsi tutorial sulla felicità, ma mettere al centro un insieme più grande. Rimettiamoci insieme, perché non sono i cattivi ad essere forti, ma siamo noi ad essere divisi».

“SIAMO IN TANTI” ha trovato la sua prima messa in scena sul palco del Primo Maggio di Roma. Da allora, Emma ha portato con sé il brano inedito per tutto il tour estivo, eseguendolo dal vivo anche durante la sua prima partecipazione allo Sziget Festival di Budapest e duettando con Jovanotti in uno degli appuntamenti del Jova Summer Party. Di fronte a un brano inedito, l’invito di Emma ai concerti è stato sempre lo stesso: cantare con lei, affinché le voci si uniscano e non sia più possibile ignorarle.