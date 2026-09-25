Tegan And Sara tornano con il nuovo singolo “Our Year”, ed è un piacere ritrovarle, visto che le sorelle canadesi erano ferme dal 2022, quando il loro album in studio “Crybaby” aveva riscosso un buon successo.

La canzone era nel loro repertorio già da un po’ di tempo e poi il demo è finito in mano a Felix Cartal. “Aveva quel classico tocco di Tegan and Sara che ho sempre amato: senza paura di essere un po’ sfacciata, ma totalmente genuina e rinfrescante“, racconta Cartal.

Tegan And Sara hanno contattato anche l’artista di Vancouver Lights: «Speravamo di coinvolgere Lights nel brano», dice Tegan. «Nel momento stesso in cui ha accettato di partecipare, è stato chiaro che stavamo creando qualcosa di speciale».