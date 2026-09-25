Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografiche. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente, sospirato, weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi…buon ascolto.

PROTOMARTYR – “Hotel Usona”

[Domino]

indie-rock, post-punk

Registrato con il leggendario produttore Dave Fridmann ai Tarbox Road Studios, nella parte occidentale dello Stato di New York, “Hotel Usona” è il settimo album in studio dei Protomartyr. In questo lavoro, il gruppo post-punk di Detroit affronta a testa alta gli orrori del momento attuale. Non è musica facile da ascoltare, ma sembra essenziale. Nel corso di oltre due decenni, i Protomartyr hanno costruito un’opera straordinaria, attraversando l’oscurità e affrontando ciò che ci spaventa, ci rattrista, ci disgusta e ci fa infuriare. Qui, Joe Casey, Alex Leonard, Scott Davidson e Greg Ahee sembrano perfettamente in sintonia. Casey immagina l’America come un hotel che invecchia, dove ogni canzone è una stanza infestata dal proprio ospite: la paralisi moderna in «Sounds We Cannot Hear», l’intelligenza artificiale in «Feed the Sewer», la deportazione in «Third Country», il patriottismo distorto in «Exalted Eagles», la violenza in «The Knife Dream», JD Vance in «Converts» e la paternità in «Checking Out».

TOM MORELLO – “Everyone Gets Everything They Want”

[Mom + Pop]

indie-rock

Tom Morello dimostra esattamente di cosa sia capace il rock’n’roll. Artista, cantautore e attivista vincitore di un Grammy e laureato ad Harvard, si è costruito una carriera unica grazie a un stile chitarristico audace e a testi che hanno qualcosa di autentico da dire. Si è fatto conoscere inizialmente come membro fondatore dei Rage Against the Machine e degli Audioslave, due band che hanno segnato un’epoca, vincitrici di numerosi Grammy Awards e con oltre 30 milioni di album venduti in tutto il mondo. Nominato da Rolling Stone uno dei «migliori chitarristi di tutti i tempi», Morello ha operato anche nei settori del cinema, della televisione, dell’attivismo e della filantropia. Sul palco, alle manifestazioni o ai picchetti, continua a utilizzare la musica come forza di unione e cambiamento.

GODFLESH – “Decay”

[Relapse]

metal

A tre anni dall’ipnotico impatto di “Purge”, i Godflesh tornano con il loro decimo e penultimo album, “Decay”. L’album arriva a 25 anni da una pausa incerta che ha quasi portato allo scioglimento della band, e a 38 anni dalla loro nascita. In questo lavoro, Justin Broadrick e il bassista Ben Green si propongono di schiacciare senza pietà questo mondo freddo, affinando la potenza caratteristica del gruppo in qualcosa di tanto devastante quanto preciso. Un chiaro promemoria del perché i Godflesh rimangano una forza così vitale.

STORNOWAY – “Beyonder”

[Cooking Vinyl]

alternative

Gli Stornoway tornano con “Beyonder”, il loro album più ambizioso fino ad oggi. Il disco amplia il sound della band pur mantenendo il calore melodico e quel senso di meraviglia che da tempo caratterizzano la loro musica. L’album ha avuto inizio in uno degli angoli più remoti del Regno Unito. Mentre prestava servizio come ranger del National Trust a St Kilda, 100 chilometri a ovest delle Ebridi Esterne, il frontman Brian Briggs ha trascorso settimane vivendo tra le imponenti scogliere dell’isola, le colonie di uccelli marini e gli insediamenti abbandonati. Quell’esperienza — trovarsi ai margini dell’Atlantico senza nulla che separasse l’isola dal Canada — ha dato vita alle prime canzoni che sarebbero poi diventate “Beyonder”. Una fotografia scattata proprio lì costituisce ora la copertina dell’album. «Non sono mai stato in un luogo così selvaggio ed esposto, e non mi sono mai sentito più vivo», dice Briggs parlando dell’esperienza. Il paesaggio austero e la storia stratificata dell’isola — dove case tradizionali secolari sorgono non lontano da una moderna base militare — hanno plasmato un disco che riflette con discrezione sul legame, sulla fragilità e sul mondo che cambia intorno a noi. “Beyonder” è un album per un mondo che cambia. Affronta le crisi della biodiversità e del clima, l’ascesa di politiche che dividono e il peso che queste pressioni esercitano sulle nostre menti e sulle nostre comunità.

CLUB 8 – “Weeks Of Golden Beats”

[Club 8]

indie-pop

Il duo indie pop svedese Club 8 conclude la sua trilogia discografica con l’album “Weeks of Golden Beats”. La trilogia è iniziata con “A Year with Club 8″ nel dicembre 2024 ed è proseguita con “Seasonal Echoes” nel 2025. “Weeks of Golden Beats” è il loro tredicesimo album fino ad oggi. I Club 8 sono uno dei pilastri della scena indie pop svedese, con una serie di album eclettici che spaziano dal pop dolce e sobrio a brani con influenze dance ed elettroniche. Karolina Komstedt e Johan Angergard hanno fondato la band negli anni ’90, esplorando un sound che fonde melodie indie pop con uno stile di produzione essenziale. Sempre bello ritrovarli.

EUROPE – “Come This Madness”

[Hell and Back Recordings]

hard-rock

“Come This Madness” degli Europe – il dodicesimo album in studio della band – è la loro dichiarazione più potente e senza compromessi mai rilasciata fino ad oggi. Formatisi a Stoccolma nel 1983, gli Europe sono rimasti uno dei gruppi rock più longevi, con la loro formazione classica – Joey Tempest, John Norum, Mic Michaeli, John Levén e Ian Haugland – al centro dell’identità della band da oltre 40 anni. Saliti alla ribalta mondiale con l’album multi-platino “The Final Countdown”, hanno venduto oltre 15 milioni di album in tutto il mondo. Gli Europe ne hanno viste di tutti i colori. Sono andati avanti. Non si sono mai fermati e, eppure, risorgono ancora. Con il loro nuovo album “Come This Madness” continuano a sfidare le aspettative, evolvendosi, adattandosi e andando avanti senza compromessi. Attraverso brani come “One on One”, “The Cult of Ignorance” e la title track “Come This Madness”, la band incanala tensione, verità ed energia grezza in un disco che appare al tempo stesso profondamente personale e di risonanza globale.

STARCLEANER REUNION – “Umbrella”

[Take Care Records/Kanine Records]

indie-pop

Gli Starcleaner Reunion sono una nuova band in rapida ascesa composta da vecchi amici che vivono a New York. La cantante Jo Roman, i chitarristi Pat Drummond e Neil Torman e il bassista Adam Kenter suonano insieme in varie formazioni sin dai tempi del liceo, quando frequentavano la stessa scuola nel New Jersey. Nel 2022 la band si è consolidata a New York e ha tenuto una serie di concerti a New York, tutti sold out e accolti con grande entusiasmo, oltre ad aver partecipato a tour nazionali con i TOPS, i This is Lorelei e altri. “Umbrella”, l’album di debutto degli Starcleaner Reunion, è musica pop retro-futurista realizzata da quattro ventenni cresciuti all’ombra di una grande città. Di conseguenza, nelle loro canzoni si percepisce una dolce grinta, un mosaico di trame barocche come chitarre martellanti, elettronica glitch e campionamenti.

BAZAAR – “A Ride”

[Factory Flaws]

post-punk

“A Ride” è come un giro al lunapark. Sguardi rapidi, mai sazi, a scene in movimento. I brani si muovono sulla superficie delle cose, chi parla vorrebbe mettere a fuoco ma le immagini arrivano capovolte e confuse. Si intravedono figure in corsa, scene di vita quotidiana, ricordi. Tutto chiede di essere decifrato al di là della sensazione. La formula post-punk la fa da padrona, senza prendere tutto lo spazio: la voce segue la chitarra affilata e incalza una sezione ritmica solida, tenendo saldo il filo del discorso. Una fuga verso la stazione col naso che perde sangue mentre i bambini escono da scuola, la vergogna precipita nello scherzo e chiama un desiderio di irriverenza. Arriva un invito a restare in un posto che cambia, liberarsi a guardarlo cambiare. Avere un attacco di panico e rispettare un impegno, stizzirsi guardando qualcuno riuscire in qualcosa. È possibile avere il dito puntato contro senza sentirsi gli occhi addosso? Sapere di aver paura della pioggia, poi scoprirsi sereni nella tana del lupo.

GURRIERS – “Nobody’s Coming To Save You”

[PIAS]

alternative

Quando i Gurriers di Dublino hanno pubblicato il loro album di debutto del 2024, “Come And See”, hanno confermato il loro ruolo di nuova voce viscerale e imprescindibile nella fiorente scena punk irlandese. Da allora, si sono costruiti una reputazione in costante ascesa grazie a concerti dal vivo da brivido, perfetti per il pogo. “Come And See” ha messo in primo piano anche la loro abilità lirica e la loro visione curiosa ed esplorativa delle questioni sociali, dando spazio a brani che parlano dell’angoscia digitale e del terrore della vita reale nel mondo moderno. Il superbo secondo album del quintetto si intitola “Nobody’s Coming To Save You”, ma potrebbe tranquillamente avere come sottotitolo “più duro, migliore, più veloce, più forte“. I Gurriers prendono tutta la chimica musicale e la visione del mondo intelligente e interrogativa che li ha resi grandi in primo luogo, e la portano a un livello superiore.

JULIA JACKLIN – “The Gem”

[4AD]

cantautorato, rock

Il quarto album in studio di Julia Jacklin, “The Gem”, segna il debutto discografico della musicista australiana con l’etichetta 4AD. Il disco è stato prodotto da Jacklin e Robert Muinos e registrato interamente a Melbourne. Il primo singolo, “Get Away From Me (I Think I’ll Love You Soon)”, è un omaggio audace e divertente al jangle rock degli anni Ottanta e al “Melbourne sound” di cui si è innamorata.







M83 – “I Wrote You a Letter”

[Other Suns]

dream-pop, elettronica

A venticinque anni dal suo debutto, M83 (Anthony Gonzalez) si afferma come un artista elettronico che ha davvero segnato un’epoca, famoso per aver portato l’indie-elettronica nel mainstream mantenendo al contempo un’assoluta credibilità critica. Con un vastissimo catalogo che totalizza miliardi di ascolti in streaming, di cui il fulcro è l’intramontabile “Midnight City”, l’iconico progetto torna a fine settembre con il suo decimo album in studio. Registrato tra Los Angeles e Parigi insieme a Benoit de Villeneuve, questo nuovo disco segna un capitolo storico, che racchiude un quarto di secolo di evoluzione sonora. Dal punto di vista commerciale, la forza degli M83 risiede in una capacità senza pari di trascendere le generazioni. Sinonimo di emozione cinematografica, nostalgia e grandiosità, il suono degli M83 è praticamente un genere a sé stante, molto richiesto per film, TV e sincronizzazioni. Dal vivo, la band gode di uno status globale di prim’ordine, come dimostrano le partecipazioni da headliner a festival importanti come Coachella, Glastonbury e Primavera.

NOTHING BUT THIEVES – “Stray Dogs”

[RCA]

indie-rock

Dopo oltre un decennio come una delle band rock più importanti del Regno Unito, i Nothing But Thieves tornano con il loro quinto album in studio pubblicato dalla RCA Records. Registrato agli Angelic Studios — dove la band ha realizzato il proprio album di debutto — “Stray Dogs“ riporta il quintetto di Southend alle proprie radici DIY. L’album è stato scritto all’unisono nel corso di un periodo dedicato di cinque mesi, consentendo alla band di creare il proprio lavoro più liberatorio e coeso fino ad oggi. Con il nuovo singolo euforico “Evolution”, l’album di 12 tracce esplora temi quali la comunità, il senso di appartenenza e l’esperienza condivisa.

GALLUS – “Life Is Bliss”

[Marshall Records]

punk-rock

I Gallus, i provocatori più splendidamente spudorati di Glasgow, tornano con “Life Is Bliss” che li vede alle prese con la ricerca di stabilità in un mondo in rapida evoluzione. Prodotto e mixato da Blair Crichton dei Dead Pony, l’album esplora temi quali l’ansia, la stagnazione, la scomparsa delle comunità e il volto mutevole di Glasgow, intrecciando lotte profondamente personali con acute osservazioni sui sistemi e sulle decisioni che plasmano la vita quotidiana. Come sempre, il tutto è presentato con il mix caratteristico della band di urgenza punk, umorismo tagliente e brutale autocoscienza. La copertina dell’album riflette questi temi, raffigurando un albero ben noto nel quartiere Finnieston di Glasgow che è rimasto una costante nel corso di anni di riqualificazione e cambiamento. Già rinomati per le loro esplosive esibizioni dal vivo, i Gallus continuano a guadagnare slancio come una delle voci più entusiasmanti del panorama punk-affine del Regno Unito.

PETE FIJ – “Up’s The New Down”

[Tip Top Recordings]

indie-rock

Pete Fij (alkowski) torna con il suo album di debutto da solista, “Up’s The New Down”, pubblicato per la Tip Top Recordings. Attraverso 10 brani, sostituisce la malinconia con melodia, arguzia e un calore distorto, abbracciando chitarre elettriche, sintetizzatori programmati, istinti pop e un nuovo senso di possibilità. Scritto dopo un importante cambiamento personale, il disco traccia silenziosamente il proprio risveglio. Rimangono la voce inconfondibile e l’acume dei testi, ma ora l’atmosfera è più ampia e luminosa, attingendo a una collezione di dischi che spazia dai Cure, ai Jesus and Mary Chain e ai Pixies fino agli LCD Soundsystem, ai DIIV e ai Viagra Boys. Noto soprattutto per gli Adorable, i Polak e la sua collaborazione con Terry Bickers, Pete Fij è da tempo una delle grandi voci sottovalutate della scena indie.

TAHITI 80 – “Rejoice (An Inventory Of Pop Maps)”

[Human Sounds]

indie-pop

I Tahiti 80 tornano con il loro undicesimo album. Sembra proprio il disco che hanno sempre voluto realizzare: aperto, curioso e libero da vincoli, con brani che si reggono da soli ma che si intrecciano comunque in un insieme completo. Si percepisce una vera e propria varietà stilistica, a metà strada tra la disinvoltura del “White Album” e il flusso eclettico di una compilation di soul jazz. Una scrittura potente si unisce a una fresca esplorazione musicale, pur mantenendo quell’identità melodica e incentrata sul groove che ha sempre reso i Tahiti 80 immediatamente riconoscibili.

EIGHTYCUTS – “Thousand Fates”

[Teenage Menopause]

post rock

Forse perché questo album d’esordio prende il titolo dalle 80 duplicazioni della cellula originale, il primo album degli Eightycuts sembra costruito secondo una logica organica: un’idea ne contiene un’altra, un motivo si divide, si biforca, si trasforma. I brani funzionano quindi come organismi in movimento, attraversati da passaggi, camere segrete e metamorfosi successive. Nulla rimane del tutto identico a se stesso. Attraverso queste ripetizioni in stile krautrock, gli esperimenti psichedelici di Siam e Greg, a cui talvolta si unisce Frédéric D. Oberland, il gruppo costruisce brani che si sviluppano attraverso la proliferazione. Una batteria nervosa spinge i brani in avanti mentre le chitarre aprono spazi più ambigui, al tempo stesso abrasivi e melodici. A metà strada tra l’urgenza del punk e la lentezza della trance.

THE KLITTENS – “Have A Heart”

[THK Records]

alternative

Parte integrante della scena indie olandese insieme a Personal Trainer, Real Farmer, Lewsberg e Pip Blom, i The Klittens sono composti da Yaël Dekker alla voce, Winnie Conradi e Katja Kahana alla chitarra, Marrit Meinema al basso e Laurie Zantinge alla batteria. Unendo l’amore per il pop a sentimenti più cupi e a un’etica punk, i Klittens traggono ispirazione da artisti eterogenei come The Ronettes, MF Doom, Dry Cleaning e Kate Bush. Il risultato è un album d’esordio che si presenta giocoso, incisivo e piacevolmente eccentrico, in uno stile che è pienamente loro.

FAUST – “Ungebunden (curated by Hans-Joachim Irmler) / MOI (curated by Jean-Hervé Péron) / Gugaruz (curated by Zappi W. Diermaier) / Fliegen lernen (curated by Gunther Wüsthoff)”

[Bureau B]

krautrock

Escono in totale contemporaneità i 4 album dei quattro membri fondatori superstiti dei Faust. Non sarà un nuovo album dei Faust, certo, ma è forse la cosa che vi si avvicina di più…

<a href="https://faust.bandcamp.com/album/gugaruz-curated-by-zappi-w-diermaier">Gugaruz (curated by Zappi W. Diermaier) by Faust</a>





<a href="https://faust.bandcamp.com/album/fliegen-lernen-curated-by-gunther-w-sthoff">Fliegen lernen (curated by Gunther Wüsthoff) by Faust</a>

<a href="https://faust.bandcamp.com/album/moi-curated-by-jean-herv-p-ron-2">MOI (curated by Jean-Hervé Péron) by Faust</a>

<a href="https://faust.bandcamp.com/album/ungebunden-curated-by-hans-joachim-irmler">Ungebunden (curated by Hans-Joachim Irmler) by Faust</a>

SQUANDERERS – “Bright Madness”

[Drag City]

experimental

“Bright Madness” è il terzo album del trio improvvisativo composto da Wendy Eisenberg, David Grubbs e Bonner Kramer, un glorioso pomeriggio di composizioni estemporanee registrate ad Asheville, nella Carolina del Nord, all’inizio della primavera del 2025. Il suono di Eisenberg, Grubbs e Kramer, che fanno di tutto per stupirsi a vicenda, è avvolgente e fluisce da giochi di prestigio simili a quelli del gioco delle tre carte a una bellezza spontanea nel battito di un orecchio. Un suono di gruppo lirico, che trasmette una sensazione insistente, vivida e immediata.

CARA DELEVINGNE – “Not Normal”

[Warner]

pop

L’album di debutto di Cara Delevingne, “Not Normal”, esplora le emozioni crude e vulnerabili legate alla trasformazione personale e a un rinnovato senso di sé. Si tratta di un disco profondamente personale, caratterizzato da una prospettiva onesta e catartica che risulta diretta e spontanea. Il disco si muove attraverso un universo sonoro eclettico e trasversale ai generi, coniugando la sperimentazione con un’autentica intensità emotiva. I

PENELOPE ISLES – “3”

[Bella Union]

alternative

Dopo una breve parentesi dedicata agli album da solisti e a un’intensa attività live, i fratelli Wolter, Jack e Lily, tornano alla ribalta con “3”: un disco intriso di sale e sole, con la marea che ne lambisce i bordi. 3 è un album di “prime volte” per la band di Brighton: il primo come vero trio, con l’amico intimo Joe Taylor (Anna B Savage, Iona Zajac) alla batteria, e il primo che abbiano mai registrato dal vivo. Jack e Lily si scambiano chitarre scintillanti e armonie soleggiate come segreti condivisi, mentre Joe Taylor fa da ancora a tutto questo: il falsetto che fluttua malinconicamente dall’alto, la batteria che rimbomba dal basso. Sono canzoni che si leggono come cartoline o pagine strappate da un diario e infilate sotto la porta di qualcuno. Registrare l’album dal vivo ha mantenuto l’inchiostro fresco e la pagina ancora calda.

SOFT CELL – “Danceteria”

[Soft Cell]

pop, new-wave

L’album finale è al tempo stesso una lettera d’amore alla New York dei primi anni ’80 e un tributo al grande Dave Ball, scomparso di recente. ??I Soft Cell, leggende della musica elettronica, ovvero il cantante e frontman Marc Almond e il polistrumentista e produttore Dave Ball, pubblicano “Danceteria”, il loro sesto e ultimo album in studio. Un addio grandioso, di classe e giocoso ai 47 anni di carriera musicale di Marc e Dave come Soft Cell e presenta brani che hanno segnato la carriera di queste leggende del pop elettronico. Con richiami agli Sparks e ai Pet Shop Boys e con testi per cui Lady Gaga farebbe di tutto, l’album ti accompagna in un viaggio vivido attraverso una giornata nella New York dei primi anni ’80, passando senza sosta dalla notte all’alba annebbiata per poi rituffarsi a capofitto nel club.

JESUS JONES – “Twilight”

[autoproduzione]

alternative

Torna una delle band alternative rock più amate della Gran Bretagna. “Twilight” è l’ottavo album in studio dei Jesus Jones, nonché la loro uscita più attesa da anni e il primo nuovo disco dopo otto anni. Dalla loro formazione nel 1988, i Jesus Jones hanno venduto oltre due milioni di album in tutto il mondo, hanno piazzato otto singoli nella Top 40 britannica e hanno regalato al pubblico uno degli inni più rappresentativi di una generazione. “Right Here, Right Now” ha raggiunto la vetta delle classifiche statunitensi nel 1991 e rimane ancora oggi un classico delle radio di tutto il mondo. Con “Twilight”, il quintetto guidato dal cantautore Mike Edwards si avventura con coraggio oltre i propri confini, pur rimanendo fedele allo spirito inquieto che li ha sempre contraddistinti: la fusione tra la dinamica del rock e la libertà sperimentale della musica dance. È il suono di una band che sa esattamente chi è e non vede l’ora di dimostrarlo ancora una volta.

JOY DIVISION – “Eternal”

[Warner]

post-punk

“Eternal” è un cofanetto live da 15 dischi. Raccogliendo una miriade di fonti audio, dalle registrazioni del pubblico ai nastri del mixer fino alle trasmissioni radiofoniche internazionali, il cofanetto contiene 16 registrazioni audio complete di concerti distribuite su 14 CD, oltre a circa 2 ore e 20 minuti di video live su un DVD, registrati tra il marzo 1979 e il maggio 1980, appena due settimane prima della tragica morte di Ian Curtis. La qualità audio di queste fonti varia notevolmente. La maggior parte delle registrazioni del pubblico suona esattamente come ci si aspetterebbe – registrate da un fan tra la folla – e molti concerti sono stati ampiamente diffusi come bootleg. Sebbene in circostanze normali ciò potrebbe rendere l’offerta commerciale non proprio ottimale, in questo caso siamo certi che i fan dei Joy Division apprezzeranno questi bootleg ufficiali e saranno entusiasti delle registrazioni di qualità superiore, specialmente di quelle inedite.

THE WOLFGANG PRESS – “Asylum Variations”

[Downwards Records]

post-punk

«Il titolo è tratto direttamente dalle “Variazioni Enigma” di Elgar, in cui ogni brano è il ritratto di un amico, un familiare o un conoscente e, a quanto pare, nasconde una melodia segreta», spiega Allen. «Nel nostro album ho percepito che, dal punto di vista dei testi, c’era un filo conduttore che attraversava l’intero lavoro. Il mondo è diventato sempre più instabile, sia a livello locale che globale, e ogni brano rappresenta una reazione viscerale al modo in cui io e gli altri siamo stati influenzati da questo cambiamento e a come lo stiamo affrontando.»

THE CATBURGERS – “Galashiels”

[Slumberland]

indie-pop

I Catburgers si formarono a Edimburgo alla fine del 1985, dopo un incontro casuale con i Television Personalities durante un concerto, proprio nel momento in cui il pop DIY stava prendendo piede in tutto il Regno Unito. Svilupparono rapidamente un sound melodico e trascinante, mescolando il pop degli anni ’60 con un tocco post-punk più cupo. Si inserirono naturalmente nel panorama di altri gruppi pop scozzesi come i Pastels, Jesse Garon e i Desperadoes, e delle band legate a etichette come Creation e Dreamworld. Nel corso del 1986 e del 1987, i demo garantirono loro una serie di concerti e portarono Dan Treacy a invitarli a registrare un singolo per la Dreamworld. Quel singolo non vide mai la luce, e il cambiamento dei gusti musicali, unito agli impegni lavorativi, portò lo scioglimento della band nel 1990. Ma non prima che realizzassero le registrazioni raccolte in “Galashiels”. Canzoni come “I’ve Got a Friend” e “The First Day of Spring” sono vivaci, incisive e piene di fascino, mentre i brani successivi si avvicinano alle radici più cupe della band.

DUNGEN – “Vidrig Var”

[Skolhaus]

psych-rock

“Vidrig Var”, il nuovo album dei Dungen, è un’esplorazione sincera e intima della fine di una relazione di lunga durata. Nonostante i testi in svedese, il loro mix di psichedelia, folk e pop ha conquistato un vasto pubblico internazionale, tra cui star del calibro di Jack White, Tame Impala e Fleet Foxes. Dopo aver sfondato a livello internazionale con il loro classico cult “Ta det lungt”, i Dungen sono stati un punto di riferimento del rock psichedelico moderno per oltre due decenni. “Vidrig Va”r è il loro dodicesimo album, senza contare diverse pubblicazioni strumentali e dal vivo. Traendo ispirazione dalla terribile primavera del titolo, la band spinge il proprio sound verso nuove e interessanti direzioni. Il brano “En Gang I Timmen”, in continua trasformazione, fonde flauti con chitarre overdrive e un profondo pulsare di basso, mentre “Djurgarn” abbina la voce intima del cantante Gustav Ejstes a tamburelli e a una linea contrappuntistica di fiati, un’istantanea essenziale ma di straordinaria bellezza del sound della band.

SPACE AFRIKA – “Quiet Storm”

[Dais]

ambient

Gli Space Afrika, il duo con sede a Manchester e Berlino composto da Joshua Tarelle Reid e Joshua Inyang, creano una musica grezza, intensamente dettagliata e viscerale, con sfumature di ambient, trip-hop, techno e musica classica contemporanea, traendo ampi paesaggi sonori urbani dai contorni della loro città. “Quiet Storm” amplia il loro sound e la loro portata, presentandosi come una visione collaborativa e tentacolare, plasmata con profonda pazienza e intenzionalità, che incarna la loro storia di formazione all’interno di una commovente suite di astrazione catartica. I brani alludono alla spiritualità e alla condizione umana, alla tensione tra audacia e delicatezza, ambizione e demoni interiori persistenti.

THE FAMILY BUSINESS LTD – “The Family Businness LTD”

[Hellcat Records]

ska

La band riunisce Jordan Cardy (RAT BOY), Preston (The Ordinary Boys) e Antonee First Class (The English Beat), con Tim Armstrong e Jesse Michaels degli Operation Ivy come ulteriori collaboratori creativi. Riunendo diverse generazioni dello ska, il collettivo combina l’energia senza confini di genere di Cardy, lo spirito revivalista dello ska britannico degli anni 2000 di Preston e la leggendaria tradizione two-tone del toaster Antonee First Class. Rappresentando una sezione trasversale unica dell’evoluzione dello ska, Antonee racconta che il suo entusiasmo è nato da “l’opportunità di colmare il divario tra le generazioni, riunendo persone che sono arrivate allo ska da percorsi diversi“.

https://open.spotify.com/intl-it/album/1loaJGkhpz1vtkOXg0EowR?si=e-IzGTZfRaCbDZMW7v0qEw https://open.spotify.com/intl-it/album/1loaJGkhpz1vtkOXg0EowR?si=e-IzGTZfRaCbDZMW7v0qEw

THE SICK MAN OF EUROPE – “The Intermittent Signal”

[The Leaf Label]

krautrock

“The Intermittent Signal” è il secondo album dei The Sick Man Of Europe. Nell’anno trascorso dall’uscita dell’album di debutto dei The Sick Man Of Europe, il mondo è cambiato. Mani sicure hanno perso il controllo delle leve del potere, la logica è passata alla clandestinità e il messaggio diventa ogni giorno più urgente. La ripetizione è stata riappresa e i ritmi meccanici riproposti, questa volta con maggiore intensità. Gli arrangiamenti si sono spinti oltre l’essenzialità spoglia del primo disco e in alcuni punti emerge una ritrovata melodicità. Chiarezza e convinzione risuonano autentiche attraverso la statica e il rumore, mentre le idee utopiche per rimodellare un sistema in frantumi guadagnano terreno. Si tratta di un rifiuto dell’economia dell’attenzione e di un appello a riconnettersi attraverso la comunità e l’organizzazione. Quei semplici gesti che un tempo erano all’ordine del giorno sono diventati sempre più radicali man mano che emergono nuove fratture. «Attraverso la ripetizione, il messaggio ha acquisito peso ed è diventato qualcosa di più urgente», spiega The Sick Man Of Europe. «Il veicolo di questo messaggio doveva evolversi, crescere per acquisire la forza di trasportarlo. Siamo giunti a qualcosa di più ampio, immediato e coinvolgente. Meno è meglio. Finché non lo è più.»

BLONDSHELL – “Violins”

[Partisan Records]

alternative

“Violins”, il terzo album dei Blondshell, vede Sabrina Teitelbaum impegnarsi a fondo. Dopo l’acclamato album di esordio omonimo del 2023 e “If You Asked For A Picture” del 2025, “Violins”, con le sue 11 tracce, abbandona il velo delle relazioni sentimentali fallimentari per qualcosa di più coraggioso, interrogandosi su come bilanciare la violenza del mondo con la sua bellezza attraverso brani che parlano di amicizie travagliate, religione, corpo e il lungo e poco affascinante lavoro di guarigione. È un album di grandiosità, dramma e tragedia, costruito su ritornelli virtuosistici, chitarre in crescendo e linee melodiche di grande impatto, che attinge a nuovi punti di riferimento come Gang of Four, Teenage Fanclub, The Go-Betweens e Sade, insieme a riferimenti lirici a Leonard Cohen e ai Pavement. Dal ritratto anthemico di un’amicizia-nemicizia in “Heart Has To Work So Hard” al sogno ad occhi aperti, solare e insonne, di “Lucky” fino alla disarmante traccia di chiusura “Fur Elise”, il disco cattura il suono di un’artista che ha smesso di spiegare troppo e ha iniziato a creare arte secondo i propri termini

FLOWERS MUST DIE – “Tystnad”

[Rocket Recordings]

Psych-rock

“Tystnad” significa silenzio, ma non il silenzio meditativo del buddismo zen né la quiete concettuale di John Cage. In questo caso, il termine indica lo studio in cui i Flowers Must Die, da quasi vent’anni portabandiera della psichedelia svedese, si sono ritirati per realizzare il loro album più allucinante di sempre. Situati vicino al confine con la Norvegia, nella rigogliosa campagna del Värmland, i Silence Studios sono stati per decenni un vero e proprio centro della controcultura. La loro reputazione deriva dal fatto di offrire agli artisti uno spazio dove allontanarsi dal frastuono, dare libero sfogo alla creatività e concentrare le proprie energie con totale dedizione.

HERMANOS GUTIERREZ – “Los Ojos del Cóndor”

[Easy Eye Sound]

americana

Gli Hermanos Gutiérrez presentano un nuovo universo sonoro nel loro ultimo album, “Los Ojos del Cóndor”, lasciandosi alle spalle il cosmo per immergersi nella nebbia costiera di Lima, in Perù, dove affondano le radici della loro stirpe. Nella loro terza collaborazione con Easy Eye Sound, Alejandro ed Estevan Gutiérrez danno vita a un’odissea attraverso ricchi paesaggi sonori, sostituendo i vasti canyon dell’Ovest americano alle pulsazioni ritmiche del Sudamerica. Prodotto da Dan Auerbach.

MAIAH WYNNE – “Into The Waves”

[Kscope / Snapper Music]

folk, alt-rock

Dopo il suo acclamato album di debutto, “Into the Waves” vede Maiah Wynne esplorare il panorama emotivo che segue un trauma, tracciando il percorso incerto tra paura e speranza, vulnerabilità e resilienza. Ricco di melodie e stilisticamente libero da vincoli, l’album riflette la realtà secondo cui la guarigione raramente è lineare, abbracciando momenti di turbolenza insieme a un genuino ottimismo. Scritto, autoprodotto e registrato in gran parte dalla stessa Wynne durante un periodo di profonda trasformazione nella sua vita, “Into the Waves” è stato realizzato tra il suo primo tour internazionale, un trasferimento dall’altra parte del mondo, il ritorno agli studi e la costruzione di una nuova vita dopo anni di isolamento. Dal punto di vista musicale, “Into the Waves” si muove con disinvoltura tra composizioni intime di ispirazione folk, ampie trame alternative rock e arrangiamenti cinematografici, con ogni brano che rappresenta un capitolo della narrazione generale dell’album.

SMIDLEY – “Murphy Horse”

[Royal Mountain]

indie-rock

Negli ultimi dieci anni, Conor Murphy come persona e gli Smidley come band hanno acquisito un’identità che va oltre la semplice esuberanza creativa rimasta inesplorata nel suo lavoro con i Foxing. Attraverso la sua crescita personale, sia all’interno che al di fuori degli Smidley, però, l’arte e la vita stessa sono entrate in un ciclo continuo di ridefinizione. Questa ridefinizione non è una meta, ma un nuovo percorso tracciato dalla gratitudine di Murphy e dalla sicurezza che prova nell’artista, nel marito e nell’uomo che è diventato. Il terzo album degli Smidley fa da colonna sonora a questo viaggio. Sebbene il dubbio rimanga un ostacolo ricorrente per Murphy, ogni canzone degli Smidley lo riporta a casa, verso l’amore. In tutto l’album Murphy Horse si ritrovano brani ricorrenti venati di shoegaze, tropicalia e influenze rock anni ’80, che vedono Smidley spingersi oltre il suo precedente stile indie folk caratterizzato da un canto intimo. Murphy si affida molto di più a Smidley come ensemble. Sebbene non sia affatto un esordio, per Murphy, “Murphy Horse” sembra proprio esserlo.

ADULT DVD – “Adult DVD”

[Fat Possum]

alternative

Gli Adult DVD, gruppo di sei elementi di Leeds, pubblicano il loro attesissimo album di debutto, omonimo. Registrato e prodotto dalla band presso i The Nave Studios della loro città natale, l’album fonde la passione degli Adult DVD per l’indie ricco di ritornelli accattivanti con un groove pulsante, influenze acid house degli anni ’90 e un innegabile senso dell’umorismo nella scrittura dei brani.

JULES REIDY – “Clerestory”

[Thrill Jockey]

ambient

Un cleristorio è la parte superiore di una parete, solitamente presente nelle chiese e caratterizzata da una serie di finestre. Si tratta di un’immagine suggestiva per cogliere questa nuova e luminosa musica di Jules Reidy. La luce proietta ombre, naturalmente, e le logiche dell’ombreggiatura, del riflesso speculare e del riflesso distorto — di fondamentale importanza per l’opera di Reidy nel suo complesso — caratterizzano le sontuose superfici di “Clerestory”.



PETER HAMMILL – “Tears In Time”

[Esoteric Antenna]

prog-rock

“Tears In Time” è il suo primo nuovo lavoro dopo cinque anni. Una raccolta di undici brani unici e introspettivi, registrati in varie postazioni del suo studio Terra Incognita tra il 1991 e il 2026. Con una carriera che abbraccia oltre cinque decenni, la musica di Peter Hammill ha continuamente sfidato le aspettative, pur rimanendo coinvolgente e ricca di risonanze emotive. “Tears In Time” vede Peter proseguire lungo questo percorso creativo. È un’opera davvero speciale di un artista unico.

GURL – “Gurl”

[Howlin’ Banana]

indie-rock

“Gurl” è il primo album del trio GURL. Dopo due EP caratterizzati da processi creativi distinti, il gruppo afferma qui un nuovo approccio alla composizione e getta le basi per un universo artistico più strutturato e consapevole. Questo primo lavoro di lunga durata vuole essere una dichiarazione d’intenti: una proposta chiara e decisa dell’identità musicale del gruppo. L’album raccoglie brani scritti da Alexis Krasowski nell’arco di tre anni, nell’intimità di una stanza diventata al tempo stesso luogo di creazione, riflessione e sperimentazione. Questo ambiente plasma profondamente il progetto, la cui tracklist funge da indicatore temporale di quel periodo. Le composizioni acquisiscono maggiore maturità e ricchezza, con influenze più variegate e una scrittura più matura.Tra indie rock, influenze lo-fi, surf rock e eredità folk, GURL dà vita a un primo album al tempo stesso personale e ambizioso.

KILL GOSLING – “Super Plume”

[Candlepin]

indie-rock

“Super Plume” è il nuovo album della band Kill Gosling di Columbus, Ohio, in uscita il 25 settembre 2026 per Candlepin Records. Attraverso nove brani concisi, la band reinterpreta l’urgenza melodica dei Superchunk e dei Joyce Manor attraverso un indie punk distorto, la foschia dello shoegaze ed elementi di emo della seconda ondata sulla scia dei primi The Promise Ring e dei Christie Front Drive. Il disco segna una chiara evoluzione nel sound della band, che punta maggiormente su melodie di chitarra jangly e distorte, trame shoegaze e ritornelli immediati, pur mantenendo l’energia esplosiva e la grinta power pop-punk che hanno caratterizzato le loro precedenti uscite. La forte distorsione rimane centrale nelle chitarre, conferendo alla linea melodica più pulita un peso esplosivo e dai contorni ruvidi, anziché smussarla.

COWBOYY – “Revocder”

[Big Scary Monsters]

math rock

I cowboyy stanno tracciando una nuova e distintiva strada per la musica chitarristica britannica. Il trio della costa meridionale, composto da Stan Powell (autore, chitarra, voce), Kai Smith (basso, chitarra ritmica) e Dan Haysom (batteria), propone un math rock psichedelico e incentrato sulla chitarra, che risulta accattivante, intricato e piacevolmente umano. Il loro sound fonde riff intricati, un approccio compositivo di stampo pop, sprazzi di hardcore punk e una sincera predilezione per la personalità piuttosto che per la raffinatezza. È un sound tecnico senza perdere il ritmo, in cui ogni svolta appare viva anziché forzata.

JOY OLADOKUN – “Hope is a Heavy Thing”

[Concord]

indie-folk

Joy Oladokun è una delle voci più avvincenti e trasversali del panorama musicale odierno: attraverso testi profondamente vulnerabili, riesce a fondere armoniosamente folk, soul, pop, rock e Americana con una straordinaria chiarezza emotiva. Musicista queer di colore e figlia di immigrati nigeriani, Oladokun è diventata una voce culturale fondamentale, scrivendo canzoni che esplorano l’identità, la fede, la salute mentale e la giustizia sociale con onestà e sobrietà. Grazie a collaborazioni con artisti del calibro di Chris Stapleton, Brandi Carlile e Maxo Kream, sta entrando in una nuova fase della sua carriera proponendo un sound ancora più ampio e audace, continuando a dimostrare di essere un’artista che non solo supera i confini di genere, ma getta ponti tra le culture.

RENNY CONTI – “Split Second”

[Mom + Pop]

cantautorato



Se c’è una domanda centrale al cuore di “Split Second”, è una domanda familiare: come siamo arrivati a questo punto? Il dolore, le rotture, le riconciliazioni, i viaggi in auto attraverso il Paese e i momenti tranquilli nei parchi di New York City sono tutti temi ricorrenti nell’album. “Mona Lisa” è una polverosa canzone d’amore acustica scritta dopo che Renny si è rimesso insieme alla sua ragazza, mentre “Impossible Truth” ribalta l’atmosfera con una batteria incalzante e melodie angoscianti in stile mall-rock degli anni 2000 che spingono verso litigi in grado di scuotere la relazione.

THE YUMMY FUR – “Everybody Talks About The Weather”

[Upset The Rhythm]

new wave

Il primo album di brani inediti degli Yummy Fur dopo oltre 25 anni è seducente e ambiguo; un rapido susseguirsi di scene tratte dall’arte, dal mito, dalla vita e dalla fantasia; un insieme spiritoso composto da frammenti scintillanti. La formazione originale della band – guidata dal cantante, autore e chitarrista John McKeown dal 1992 al 1999 – si è trasformata passando dalla produzione di canzoni dal ritmo serrato e in stile cartone animato a brani inquietanti influenzati da Eno e Cale, popolati da personaggi tratti dalla vita di McKeown a Glasgow e dai film, dai libri e dalla poesia attraverso i quali ha vissuto una vita parallela. “Everybody Talks About The Weather” si diverte a utilizzare ogni iterazione passata della band come potente materiale per un collage: una mischia di suoni e idee che coesistono, rivelandosi per poi rituffarsi nell’ombra. Composto da dieci brani senza nulla di superfluo, è denso e vitale come le loro migliori canzoni, con una nuova chiarezza sonora che permette alle loro ambiguità di venire alla luce.

KEO – “Put A Smile On For Me”

[Island]

indie-rock

L’album di debutto dei Keo è un disco crudo ed emotivamente sincero di una delle nuove band chitarristiche più vitali del Regno Unito. L’album cattura le conseguenze dell’amore, del senso di colpa e dell’autodistruzione attraverso 11 brani esplosivi, tra cui il singolo “That’s Me”. “Put A Smile On For Me” coglie i Keo proprio nel momento in cui l’ossessione underground si trasforma in qualcosa di molto più grande.

LE SACERDOTESSE DELL’ISOLA DEL PIACERE – “Ipersensibilità”

[Vina]

punk-rock

“L’album si intitola “Ipersensibilità” È stato registrato dal vivo in studio e mixato nella primavera del 2026 a Piacenza, in uno studio gestito da amici di lunga data.Volevamo catturare l’energia dal vivo del nostro recente ritorno alle esibizioni dopo diversi anni di assenza dal palcoscenico. Durante quella pausa, il nostro processo di composizione si è evoluto in modo naturale. Ora suoniamo con maggiore libertà, lasciando che molte parti nascano dall’improvvisazione: tutto sembra spontaneo. A volte perdiamo la strada, ma ritroviamo sempre il nostro ritmo.Per noi la spontaneità è il vero cuore della musica, e questo disco ne è il riflesso diretto: scritto in un periodo relativamente breve e registrato in un solo giorno, con alcuni brani incisi dopo poche prove. Si tratta del nostro quinto album in oltre 15 anni di carriera insieme, che sarà disponibile in edizione limitata su vinile. I 7 (+1) brani, molto diversi tra loro, catturano l’intero spettro del nostro sound degli ultimi anni: lento/veloce, morbido/forte, denso/spazioso, chiaro/nebbioso.”

DARRYL KISSICK – “Character Actor”

[Earth Libraries]

alternative

Conosciuto soprattutto come autore e polistrumentista dei Foxwarren, Darryl Kissick è da tempo attratto da una musica che premia la pazienza e l’ascolto attento. Il suo nuovo album da solista, “Character Actor”, è nato in un periodo caratterizzato da un percorso di recupero personale e da un crescente senso di inquietudine esistenziale. Mentre i cieli del Saskatchewan si riempivano del fumo degli incendi boschivi, le tensioni politiche aumentavano e il mondo appariva sempre più instabile, Kissick ha sentito il bisogno di creare qualcosa di essenziale e tranquillo. I passaggi ambient pacifici sono occasionalmente interrotti da trame più aspre, rispecchiando il modo in cui i momenti di calma vengono sconvolti dalla vita quotidiana.

GASH – “At Least You Know What You’re Laughing At”

[Fire Talk]

indie-rock

“At Least You Know What You’re Laughing At” fa seguito a una serie di precedenti EP e album pubblicati dalla band ed è descritto come la “versione più olistica” dei Gash, uno spazio in cui le riflessioni sul trauma si esprimono attraverso la rabbia. L’album è nato principalmente come una serie di composizioni digitali a cui i gash hanno iniziato a lavorare dopo un tour del 2025 organizzato in proprio. I gash combinano le loro inclinazioni noise-rock con un tocco digitale attraverso campionamenti tratti dai video amatoriali digitalizzati del fondatore della band Logan Nyberg.

GILLA BAND – “Pugnello”

[Rough Trade]

alternative

I Gilla Band pubblicano il loro nuovo album per la Rough Trade Records. L’album è stato registrato tra il 2022 e il 2026 in tre studi diversi: Hellfire, Yellow Door Music Studio e Sonic Studios a Dublino; è stato prodotto dai Gilla Band e registrato e mixato da Daniel Fox. I Gilla Band non sanno mai quale sarà la loro prossima mossa. Da oltre dieci anni ormai, il quartetto di Dublino sta ridefinendo ciò che si potrebbe vagamente definire “musica rock” nel XXI secolo, influenzando nel contempo una vasta schiera di gruppi chitarristici altrettanto all’avanguardia. Con i suoi precedenti album la band ha perfezionato una visione che non era proprio post-punk, non era proprio noise-rock, non era proprio nulla se non un ibrido eccentrico e rivoluzionario che poteva nascere solo da loro quattro.

MR BISON – “The Garden of Forgotten Dreams”

[Heavy Psych Sounds]

spece rock

Il Giardino, un luogo magico dove i sogni perduti non svaniscono, ma crescono come fiori silenziosi. Ogni petalo racchiude un desiderio inappagato, ogni profumo un ricordo lasciato alle spalle. In questo giardino, chi vi entra riscopre parti di sé che credeva perdute e capisce che nulla dovrebbe essere dimenticato se ha toccato il proprio cuore. Il giardino è l’immagine che ricorre più frequentemente in tutto l’album. L’abbiamo scelta come metafora del «rifugio», un luogo dove possiamo scegliere di coltivare le nostre inclinazioni naturali, lasciarle crescere e sbocciare, ma dove possiamo anche tenere nascoste le nostre ombre e le nostre luci. Dove i nostri segreti, le nostre verità più autentiche, le nostre aspirazioni e i nostri sogni possono quindi rimanere al sicuro finché non saremo pronti a rivelarli a chi è in grado di accoglierli e apprezzarli.

OREN AMBACHI – “Cooked”

[Drag City]

experimental

“Cooked” si avvicina – eppure ne è ben lontano – a “Shebang” del 2022, con il flow trascendente e incisivo di Oren Ambarchi. Con la partecipazione di collaboratori internazionali del calibro di Joe Talia, Johan Berthling, Will Guthrie, Eiko Ishibashi, Jim O’Rourke, Michiko Ogawa, Marcus Pal, Fredrik Rasten, James Rushford, Andreas Werliin e Konrad Sprenger, “Cooked” è un album che fa battere i piedi, sbalordisce la mente, fa tremare il cuore e scuote la terra.

LEON BRIDGES – “Happiness Anytime”

[Columbia]

soul

Leon Bridges presenta “Happiness Anytime”, il suo attesissimo quinto album in studio, prodotto da J. Lloyd e Lydia Kitto dei Jungle. Il titolo dell’album funge sia da dichiarazione d’intenti che da invito. È musica che puoi ascoltare indipendentemente dal tuo stato d’animo e che ti trasporta immediatamente in un luogo costiero e caldo. Nel realizzare l’album, Leon Bridges si è concentrato sulle emozioni, sulla narrazione e sulla sua interpretazione vocale. Lydia Kitto ha apportato intuizione melodica e dettagli armonici, mentre J. Lloyd ha plasmato la produzione, gli arrangiamenti e la struttura sonora. Il risultato è un album che appare insolitamente coeso, come se tre musicisti avessero scoperto una visione condivisa, traendo ispirazione dall’afrobeat di Fela Kuti, dalla musica brasiliana, dal soul, dalla disco e dai ritmi sudamericani.

LAWRENCE ROTHMAN – “Here Lies Love/Sawdust Into Stardust”

[One Riot records]

alternative

Lawrence Rothman è la definizione stessa di un vero artista. Il cantautore, produttore, tecnico del suono e creativo visivo torna con il suo album più intimo di sempre, completando una trilogia che lo ha riportato alle sue radici. “Here Lies Love/Sawdust To Stardust” intreccia dipendenza, lutto, identità e amore perduto in qualcosa di luminoso. Accompagnato da Madi Diaz, Amanda Shires, Jillian Jacqueline, Jason Isbell e altri, Rothman amplia il proprio sound spaziando dal folk all’indie rock, all’Americana e a tutto ciò che sta in mezzo.

IAN NOE – “Canyon Falls Trailer Band”

[Thirty Tigers]

Americana

Ian Noe, cantautore del Kentucky, per il nuovo album ha scritto la storia della fittizia Canyon Falls Trailer Band. L’ambizioso disco chiude (e apre) un decennio di songwriting di Ian Noe, oramai diventato uno dei nomi più interessanti del nuovo folk e dell’Americana. Il disco è un concept album di 16 brani, in cui Ian Noe immagina la Canyon Falls Trailer Band impegnata in un’unica performance dal vivo per conquistare l’attenzione dell’industria musicale. Il destino della band resta ignoto, ma la loro esibizione tra folk rock, country e divagazioni di genere diventa leggenda.

KURT TRAVIS – “Anywhere’s Better”

[Born Losers]

indie-rock

Kurt Travis è una delle voci più caratteristiche e influenti emerse dalle scene post-hardcore e rock progressivo negli ultimi due decenni. Noto per il suo lavoro con i Dance Gavin Dance, gli A Lot Like Birds, i Royal Coda e i Gold Necklace, Travis ha costruito una carriera caratterizzata da una costante evoluzione, da un songwriting ricco di emozioni e da uno stile vocale inconfondibile. Come artista solista, Kurt ha esplorato un lato più intimo e melodico della sua arte, fondendo influenze di indie rock d’atmosfera, musica alternativa e sperimentale in un sound che è unicamente suo. Con una carriera che abbraccia più di vent’anni e un catalogo che continua a ispirare i fan di diverse generazioni di musica alternativa, Kurt Travis rimane una delle voci creative più rispettate e durature del genere.

HOMEWORK – “Bang Here If Stuck”

[Meritorio Records]

indie-pop-rock

Gli Homework sono una band tipicamente glasgowiana: iperstimolata e un po’ grezza, ma con un lato romantico e un cuore grande e sentimentale. Suonano un indie rock “fuzzy” che attinge agli anni ’90, traboccante di idee e che suona come una seconda casa. I due cantautori gemelli Michael Newton e Santiago Taberna si alternano tra inni trascinanti e un po’ sbilanciati ed esperimenti di pop barocco sfocato; le loro voci e chitarre si intrecciano in un modo che sembra meno una band e più un linguaggio condiviso. La sezione ritmica composta da Lizzie Quirke e Andrew Gordon fornisce un baricentro cadenzato — abbastanza stabile da tenere insieme il tutto, abbastanza sciolto da lasciarlo respirare — intervenendo di tanto in tanto per inserire un proprio assolo vocale e ricordarti che si tratta davvero di un lavoro di gruppo. Il risultato è qualcosa che sembra allo stesso tempo familiare e impossibile da definire con precisione: canzoni che ti catturano immediatamente ma rivelano nuovi dettagli ad ogni ascolto, tenute insieme da un istinto per la melodia che non segue mai del tutto le regole. Ci sono fuzz e feedback, certo, ma anche momenti di inaspettata tenerezza: un cambio di accordi che ti blocca sui tuoi passi, una melodia che si insinua nel profondo e si rifiuta di andarsene.

MEG LUI – “Instant Validation”

[Asthmatic Kitty]

folk

Meg Lui è una cantautrice nata nella California settentrionale che vive nella Hudson Valley dal 2015. Le sue canzoni uniscono testi vividi a melodie intense, sostenute da una voce che trasmette intimità e profondità, esplorando temi quali l’amore, la resilienza e il peso quotidiano dell’essere umani. Nata in California, formatasi al Berklee College of Music di Boston, musicalmente plasmata a Brooklyn e ora radicata nei Catskills, ha pubblicato musica con i nomi d’arte M. Lui, Grover e con il trio Ember Isles. Tra le sue influenze figurano Freddie Mercury, The Cranberries, No Doubt, Sheryl Crow e Bonnie Raitt.

THE CALLING – “Before The World Turns To Dust”

[The Label Group]

pop-rock

Dopo una lunga pausa, durante la quale il cantante Alex Band ha dovuto affrontare la diagnosi di un morbo di Parkinson debilitante, i The Calling sono tornati in piena forma e hanno tutto l’aspetto delle rock star. I The Calling sono tornati, con il primo singolo “Dust”, definito il seguito perfetto e tanto atteso del grande successo “Wherever You Will Go”. Grazie alla collaborazione con il dream team di produzione composto da John Fields e Chris Lord Alge, la band è ancora in pista con grande vitalità.

BABA ZULA – “XXX”

[Glitterbeat]

psych-rock

Dopo tre decenni, i BaBa ZuLa continuano ad andare avanti. Con “XXX”, il collettivo di Istanbul torna con un disco ipnotico, audace e assolutamente originale. Ritmi mutevoli, un saz rivisitato, elettronica analogica e groove profondi e trance-like caratterizzano l’album, mentre i BaBa ZuLa continuano ad ampliare i confini della musica psichedelica turca verso territori sempre più insoliti e vasti.

HIBAKU JUMOKU – “Hibaku Jumoku”

[Record-Y]

jazz

Il gruppo parte da una rilettura del piano-less jazz contemporaneo, sostituendo il basso con il basso tuba e costruendo un sound che attraversa nu jazz, rock, punk ed elettronica, con influenze afro e mediterranee. Sax, batteria e basso tuba vengono arricchiti da pedali ed effetti, dando vita a una musica fisica, pulsante e profondamente legata all’interplay tra i tre musicisti. Il disco arriva dopo un anno e mezzo di lavoro e una ventina di concerti nei club del Nord Italia, dove gli Hibaku Jumoku hanno sviluppato un’identità live intensa e personale. Un debutto che nasce dalla volontà di superare i confini del jazz senza rinunciare alla ricerca, e che apre ora una nuova fase per il trio, già al lavoro su nuovi brani.





THE REDS, PINKS & PUPLES – “True Love Daydream” EP

[Fire Records]

indie-pop



Dopo l’uscita di “Acknowledge Kindness”, i The Reds, Pinks and Purples annunciano un disco complementare, “True Love Daydream” EP. Sempre prolifico, Donaldson ha composto la maggior parte dei brani contemporaneamente a “Acknowledge Kindness”. Donaldson descrive l’EP come «una piccola barca alla deriva al largo della costa dell’album principale». Qui, separata dall’album, la musica ha spazio per fluire e rifluire, indugiando in un’atmosfera scintillante. Tre dei brani dell’EP sono strumentali d’atmosfera, che si discostano leggermente dal classico stile compositivo di Donaldson, pur conservando la profondità emotiva che rende la musica così accattivante.

LIVING HOUR – “Magnet” EP

[Paper Bag]

noise, indie-rock

I Living Hour trasformano lo scorrere del tempo in qualcosa di urgente e sacro al tempo stesso. Con il vivido lirismo di Sam Sarty come punto di riferimento, plasmato da anni trascorsi come proiezionista a evocare storie in una sala buia, la band esplora la magia silenziosa nascosta nella vita quotidiana. La band oscilla tra noise rock sognante, slowcore folk e indie-pop sfumato, coniando un genere tutto suo: lo “yearn-core”. Con voci malinconiche, distorsioni ricche di texture e dettagli poetici, i Living Hour catturano il dolore della memoria, il groviglio delle emozioni e la bellezza di ciò che rimane.

STARBELLIEDBUG – “Lash” EP

[Cherub Dream]

shoegaze

Gli Starbelliedbug sono una rumorosa band dream rock di San Francisco, fondata da Caitlyn Davis (basso e voce) e Chris Reza (chitarra e voce). Quello che era iniziato come un duo nel salotto di casa, ha portato i due a creare canzoni ispirate dall’amore condiviso per band come Swirlies, Slowdive, Drop Nineteens, Duster e Should. Rendendo omaggio al lato rumoroso e stridente dello shoegaze e del dream pop degli anni ’90, gli starbelliedbug combinano chitarre scintillanti, voci sfocate, linee di basso melodiche e ritmi thrash in un suono che appare al tempo stesso nostalgico e imponente, bilanciando momenti di fragilità con travolgenti muri di suono. Nel loro ultimo EP esplorano l’idea di abbandonarsi all’ignoto. In tutti i brani, temi come la fine delle amicizie, la confusione, l’isolamento e le storie d’amore sfortunate trovano conforto nel rumore.

CHLOE CAILLET – “Dance Again” EP

[NinJa Tune]

elettronica

“Dance Again” è l’EP di debutto di Chloé Caillet per la Ninja Tune e la sua prima uscita discografica completa come produttrice, che segna un cambiamento di rotta dal ruolo di DJ molto richiesta a quello di artista. Ispirato alla cultura dei club newyorkesi con un ritmo new wave anni ’80, l’EP incarna il suo mantra: allontanare le persone dai loro telefoni e riportarle sulla pista da ballo.

KAIROSKILLER – “Idea Of A Man” EP

[EDAC Music Group]

garage-rock, alt-rock

Cinque brani tra alternative rock, post-punk e garage che affrontano il tema dell’identità nell’epoca dell’iperconnessione. Un percorso in cinque movimenti che indaga lo scarto tra ciò che siamo e ciò che sentiamo di dover diventare, raccontando la fragilità di oggi attraverso immagini simboliche, tensione emotiva e una scrittura che sceglie di evocare più che spiegare.

LANDE HEKT – “Threadbare” EP

[Tapete]

indie-pop

Dopo l’album “Lucky Now” (gennaio 2026) e un’estate ricca di concerti dal vivo, la musicista inglese di jangle-pop Lande Hekt torna con “Threadbare”, un EP di quattro brani in uscita a settembre che copre uno straordinario ventaglio tematico e musicale in soli 12 minuti. Dall’attraversamento del Canada da costa a costa in «Time Changes» al superamento dell’apatia politica in «Reality», Hekt esplora nuovi territori pur rimanendo fedele alle sue caratteristiche linee di chitarra tintinnanti e scintillanti — che ricordano Johnny Marr o, ancora più appropriatamente, David Gavurin dei The Sundays.

BLANK VERSE – “Blank Verse” EP

[Shyrec]

alt-rock

Blank Verse è l’incontro tra la ricerca materica di Emanuele Lombardini (sound designer e polistrumentista) e l’estetica vocale di Davide Vettori (anima del progetto elettronico Vettori).Già compagni di viaggio in band come You Wrong, i due tornano oggi a unire le forze per dar vita a un progetto che affonda le radici nel panorama più oscuro e viscerale del rock. Il progetto Blank Verse non è solo musica, ma una forma di poesia maledetta tradotta in vibrazioni: session minimaliste, approccio ad un suono “concrete” e un’ossessione per il calore analogico. Il suono dei Blank Verse cattura la visceralità del momento sonoro, dove il silenzio è gravido di tensione tanto quanto la distorsione. Un viaggio che si snoda percorrendo una mappa del disincanto: un ritorno a casa per chi ama perdersi nelle zone d’ombra, una profezia sonora da urlare o sussurrare a volume altissimo.

THE RESIDENTS – “Eskimo Folk Tales” EP

[New Ralph]

alternative

I Residents tornano con un EP tutto nuovo: sei brani inediti che riprendono da dove si era interrotto il loro capolavoro “Eskimo”.

Negli anni ’70, mentre i Residents lavoravano al loro capolavoro “Eskimo”, il loro mentore, il misterioso N. Senada, inviò loro una raccolta di racconti popolari inuit scritti a mano, suggerendo loro di inserirli nell’album. Ma il gruppo li accantonò, avendo già raccolto materiale più che sufficiente a quel punto, lasciandoli a prendere polvere. Qui e ora, quasi 50 anni dopo, i Residents hanno riportato in vita quelle fiabe popolari come parte del loro prossimo spettacolo dal vivo dedicato a “Eskimo”, fondendole con elementi familiari dell’album originale “Eskimo” e con nuova musica per dare vita a uno spettacolo destinato a diventare un classico. Ecco una registrazione in studio di queste nuove canzoni, accompagnate dalle storie da leggere insieme, così come furono trascritte da Senada quasi mezzo secolo fa. Non si tratta di un nuovo aspetto di “Eskimo”, ma di un’interpretazione moderna di materiale che, in un altro universo, avrebbe potuto trovare posto nell’album originale.