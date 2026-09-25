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The Satellite Station è il progetto di Travis Rue.

Il musicista statunitense ha al suo attivo già sei album (tra cui uno stumentale), il più recente dei quali è “The Great Unknown”, uscito a febbraio 2025.

Travis sta comunque andando avanti con il suo percorso e ha già pubblicato alcuni singoli nel corso del 2026 e oggi ci presenta il bellissimo “Down”, che potete ascoltare qui sotto.

Rue crea una traccia indie-folk attraverso il suono del suo piano e la sua voce, puntando forte sull’emotività e riuscendo a fare scorrere brividi sulla pella di chi ascolta: incantevole!

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