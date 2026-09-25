Non possono che arrivare dalla Svezia questi simpatici Velvet Insane che tornano con il primo singolo tratto dal prossimo album “IV”, atteso a marzo 2027.

“Wild In The City Tonite” è proprio quella carica glam-rock anni ’70 che volevamo sentire. Trascinanti più che mai e , ovviamente, debitori di mostri sacri come Bowie, Slade, T. Rex, Kiss, Hellacopters, ma con la loro personalità moerna pronta a mettersi in luce. Un brano energico, che ci spinge a cantare e alzare le braccia al cielo.

Formatisi a Ostersund, in Svezia, nel 2013, i Velvet Insane sono una band rock ad alta energia con un amore profondamente radicato per il rock ’n’ roll classico, il glam e l’hard rock. Una passione che si sente e traspare da ogni nota e rende tutto fortemente sincero e autentico.

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