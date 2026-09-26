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A febbraio dello scorso anno, via Easy Eye Sound, la label di Dan Auerbach, The Velveteers avevano pubblicato il loro secondo LP, “A Million Knives”, prodotto proprio dal frontman dei Black Keys.

La brillante band alt-rock del Colorado arriverà in Europa il prossimo anno a presentarlo e il loro tour del vecchio continente si chiuderà proprio in Italia.

Saranno tre le loro date nel nostro paese previste per venerdì 5 marzo al Bronson di Ravenna, per sabato 6 all’Exfila di Firenze e per domenica 7 all’Arci Bellezza di Milano.

I biglietti per lo show romagnolo e per quello lombardo sono gia disponibili su ‘Dice.fm’ al costo di 15 € (RA) e 17,25 € (MI), mentre non conosciamo ancora i costi dei biglietti e gli eventuali canali di prevendita per il live toscano, che verranno presumibilmente comunicati nelle prossime settimane.