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A distanza di oltre due anni e mezzo da “9 Sad Symphonies“, il prossimo 22 gennaio, via Kill Rock Stars, Kate Nash pubblicherà il suo sesto LP, “Cailin“.

Frutto di undici anni di lavoro, “Cailín” è stato prodotto da KoOoLkOjAk e registrato sulla costa occidentale dell’Irlanda allo Stiúideo Cuan, sotto la guida del musicista tradizionale Charlie Lennon.

L’album combina la strumentazione tradizionale irlandese con l’energia punk, tocchi di produzione hip-hop e il songwriting pop della Nash. I temi trattati includono la famiglia, il perdono, l’amore, il colonialismo, la disuguaglianza, la religione e la vergogna interiorizzata, attingendo al folklore e alla mitologia irlandesi.

Kate, che possiede la doppia cittadinanza ed è cresciuta in una comunità irlandese a North Harrow, ha parlato dell’importanza dell’Irlanda per i suoi primi ricordi musicali.

La londinese ha dichiarato:

Tutti i miei primi ricordi musicali risalgono all’Irlanda: la musica dal vivo nei pub, andare ai concerti di Sharon Shannon, vedere il miglior fisarmonicista che si possa immaginare, ovvero un ragazzino di otto anni dall’aria annoiata con un piumino. C’è un rispetto naturale per i musicisti, poiché è radicato nel tessuto della vita quotidiana.

Il singolo principale dell’album, “Spilt Milk”, che è stato presentato in anteprima da Huw Stephens su BBC 6 Music, affronta il tema dei diritti riproduttivi ed è accompagnato da un video diretto da Tom Beard.

La Nash spiega:

“Spilt Milk” è stata inizialmente scritta sulla legge sull’aborto in Irlanda prima che venisse abrogato l’Ottavo Emendamento, cosa avvenuta solo nel 2018. Parla del non avere il controllo sul proprio corpo, del non essere ascoltati e della sensazione che i poteri forti stiano diventando sempre più grandi, spaventosi e opprimenti.

“Cailín” tracklist

1. I Guess I Never Learnt A Thing

2. Cailín

3. Freedom Of Me

4. Famine

5. Spilt Milk

6. Wild Atlantic Way

7. Crying

8. Irish Saints

9. Póg Mo Thóin

10. Lady Gregory

11. Pay Up

12. Christmas Eve