Dall’1 all’11 ottobre 2026 torna a Roma la Biennale MArteLive, il grande ecosistema artistico e culturale che rimodula la città in una rete diffusa di luoghi, linguaggi e comunità creative.

In questa dimensione si inseriscono Lo Spettacolo Totale e Immersiva, in programma dall’1 al 3 ottobre, rispettivamente al Lanificio 159 e all’adiacente Atelier Montez. La Biennale sviluppa così due progetti complementari ma con caratteristiche differenti, che approfondiscono ciascuno una parte della propria identità: lo Spettacolo Totale come cuore pulsante della dimensione multidisciplinare e Immersiva come spazio multisensoriale dedicato alla musica contemporanea.

Lo Spettacolo Totale, storico format ideato da Peppe Casa, torna dal 1 al 3 ottobre al Lanificio di Roma, ospitando durante le tre serate il Concorso MArteLive, cuore pulsante della Biennale MArteLive diretto da Nadia Di Mastropietro. Tre serate, sedici sezioni artistiche, artisti ospiti e finalisti del Concorso MArteLive. È questa la formula che dal 2001 rappresenta la matrice originaria di MArteLive: musica, performance e linguaggi visivi che convivono e si contaminano, dando vita a uno spettacolo in continua evoluzione. L’edizione 2026, intitolata Rigenerazione, riflette sul potere dell’arte di trasformare luoghi, relazioni e linguaggi. Un tema che prende forma nell’incontro tra talenti emergenti, artist? affermat? e nuove produzioni originali, creando un dialogo continuo tra esperienza, ricerca e sperimentazione.

Il Concorso MArteLive, nato per offrire una vetrina ai giovani artisti emergenti, rappresenta da sempre uno dei principali motori di scoperta e valorizzazione di nuovi talenti in Italia. bienti, dando vita a combinazioni che cambiano sera dopo sera. Durante le tre serate, gli artisti ospiti e i finalisti del Concorso MArteLive condividono palco e spazi, contribuendo a creare nuove occasioni di incontro e crescita professionale. Le sedici sezioni, che attraversano musica e DJ set, teatro e letteratura, danza, arti visive, fotografia, videoarte, grafica, pittura, cinema, moda e artigianato, fumetto, circo contemporaneo, street art e installazioni site specific, non sono semplicemente affiancate, ma vengono amalgamate tra loro, creando equilibri differenti sala dopo sala. Un insieme di pratiche che si intrecciano, costruendo ogni sera configurazioni diverse.

Il Club 159 ospiterà artisti big della scena musicale nazionale e internazionale.

Giovedì 1° ottobre saliranno sul palco Umarell, del musicista e produttore bolognese Martin Giovannella, che intreccia elettronica, indie e trap con influenze grime, drum & bass e trip-hop, MòN, band romana dalle sonorità alternative che intrecciano rock, elettronica e atmosfere cinematiche e gli inglesi Opus Kink, formazione che attraversa post-punk, jazz e influenze funk.



Venerdì 2 ottobre arriveranno SBTRKT, progetto del producer britannico Aaron Jerome tra elettronica, garage, house, soul e techno, Shigeto, produttore e batterista statunitense che intreccia elettronica, jazz, hip-hop e house, Niños Du Brasil, duo italiano che fonde batucada, samba, noise ed elettronica, il collettivo Reveris, tra circo, canto e teatro, in una performance che fonde linguaggi diversi e Whitemary, producer e musicista che porta nella propria ricerca elettronica influenze jazz e della canzone italiana.



A chiudere, sabato 3 ottobre, Fresh Mula, artista italo-africano che fonde rap, soul e gospel con le radici della black culture, Satantango, formazione milanese dalle atmosfere dark che attraversa alternative rock, dream pop e shoegaze, Zara Colombo, progetto musicale del duo italo-argentino che nasce dall’incontro tra voce, chitarra e arti visive, i Delicatoni, formazione vicentina che oscilla tra jazz, elettronica, soul, psych-pop e musica dance e Circolo dei Cerchi & Blaze, format di eventi di musica elettronica e club culture nato a Roma (originariamente associato a Via dei Cerchi e altre location) che propone serate, dj set e ritmi sperimentali