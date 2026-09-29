Credit: Aabid Youssef

Nati dal grembo della paranoia techno del 2000, i Death From Above 1979 sono stati un filo conduttore catartico fin dal 2001.

Oggi, i Death From Above 1979 tornano alla ribalta, celebrando il loro 25° anniversario con l’annuncio del loro quinto LP, “Private Lives“, in uscita il 29 gennaio per la loro etichetta originale Last Gang/MNRK. Insieme all’annuncio, la band ha condiviso l’energica traccia d’apertura e titletrack dell’album, “Private Lives”, accompagnata da un videoclip con protagonista l’attore Kim Bodnia, diretto da Eva Michon. “Private Lives” mostra i DFA 1979 più energici che mai, con melodie taglienti e incisive che si uniscono alla caratteristica corposità dei bassi e all’eterna spavalderia del duo.

“La canzone ‘Private Lives’ è una dichiarazione di privacy in un’era di sovraesposizione. Siamo costretti, spesso gli uni dagli altri, a condividere i nostri momenti più intimi e i nostri pensieri più reconditi. A quale scopo? Il più delle volte, per far parte di un banale ciclo di feedback consumistico. In fin dei conti, però, è solo una canzone rock travolgente con riff folli!” spiega la band “Il nostro nuovo LP di 10 brani, ‘Private Lives’, rappresenta un rinnovato impegno verso la pura magia industriale dell’elettricità. Non siamo mai stati capaci di fare le cose a metà. Proprio come la performance di danza di Kim Bodnia nel video del singolo principale, per noi è tutto o niente“.



L’energico e sorprendentemente sinuoso “Private Lives” arriva dopo un raro momento di riflessione per una band così concentrata sul presente. Dopo l’uscita del sensazionale “Is 4 Lovers” del 2021, Sebastien Grainger e Jesse F. Keeler hanno intrapreso diverse performance retrospettive, in particolare un tour per celebrare il 20° anniversario del loro rivoluzionario album di debutto “You’re a Woman, I’m a Machine” e diversi concerti per commemorare il 10° anniversario del loro secondo album, “The Physical World” del 2014, che ha segnato la loro reunion dopo una pausa di 6 anni. “Suonare le vecchie canzoni ogni giorno ti ispira davvero a voler creare qualcosa di nuovo“, afferma Keeler, mentre Grainger aggiunge sarcasticamente: “Dopo i concerti per l’anniversario, eravamo allo stesso tempo un po’ stanchi di celebrare noi stessi, ma anche radicati nel vero suono fondamentale della band“.

I DFA 1979 si misero subito al lavoro per assemblare quello che sarebbe diventato “Private Lives”, riportando alla luce demo inedite ma gelosamente custodite e attingendo alla loro storia ed esperienza. Grainger riflette: “Quando abbiamo iniziato, fare musica era facile come scendere in cantina. Era un processo fisico. Un’estensione del semplice stare insieme e convivere. Con il passare degli anni, il processo è diventato più ponderato. Il trucco è ricordare cosa lo rende divertente e speciale. La nostra band è sempre stata un equilibrio tra dolce e amaro. Musica pesante ma anche tenera e giocosa. Diamo il meglio di noi quando ci lasciamo trasportare da queste contraddizioni“.

Tracklist:



01 Private Lives

02 Escape From Steeltown

03 Mystery (ft. CSS)

04 Hi Lo

05 Put Up/Shut Up

06 Dreams

07 Drunk In Tokyo

08 Like My Ex Did

09 TV Don’t Talk Back

10 Late Stage Liberal