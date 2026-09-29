Gli A Perfect Circle hanno pubblicato “To Whom It May Concern”, il loro secondo singolo di quest’anno e seguito di “Starless”.

Billy Howerdel: «È emozionante poter finalmente far conoscere al mondo un po’ di nuova musica, e vedere “Starless” raggiungere il primo posto nelle classifiche radiofoniche rock questa settimana ha reso tutto ancora più bello! Apprezziamo moltissimo il grande sostegno che ci state dimostrando. “To Whom It May Concern” è il prossimo! Altre novità in arrivo».



Formatisi nel 1999 dal chitarrista Billy Howerdel e dal cantante Maynard James Keenan, gli A Perfect Circle hanno pubblicato il loro album di debutto, “Mer de Noms”, nel 2000. Con brani molto amati dai fan come “Judith”, “3 Libras” e “The Hollow”, l’album, certificato disco di platino, rimane un punto di riferimento. La loro discografia ha continuato a riscuotere successo, da “Thirteenth Step” (2003) e “eMOTIVe” (2004), fino a “Eat the Elephant” del 2018, che ha debuttato al terzo posto della classifica Billboard 200.