Gli Archive hanno annunciato il loro 14° album in studio, “Not In My Name“, la cui uscita è prevista per il 19 marzo 2027 tramite la loro etichetta Dangervisit, distribuita da [PIAS]. L’annuncio arriva in concomitanza con la pubblicazione dell’ambiziosa traccia omonima dell’album, della durata di 18 minuti.

Il disco fa seguito a “Glass Minds” del febbraio 2026 e con le sue 11 tracce, l’album spazia tra hip-hop ambient, art rock, pop elettronico e neo-prog, rispondendo, come ci dicono le note stampa, agli avvenimenti mondiali contemporanei attraverso un mix di rabbia, riflessione e un songwriting più intimo.

Parlando del seguito insolitamente rapido di “Glass Minds”, il membro fondatore Darius Keeler ha dichiarato: «È stato strano finire un album e sentirsi subito così ispirati da scriverne subito un altro – ma stavamo reagendo agli eventi mondiali e al senso collettivo di rabbia che tutti proviamo. Il mondo è diventato un luogo contorto e distorto, è chiaro che l’umanità ha perso la propria umanità da qualche parte lungo il percorso.»

«Not In My Name è stato un disco intenso da realizzare, è un album molto diverso da qualsiasi altro abbiamo fatto in precedenza. Il brano che dà il titolo all’album ne costituisce il fulcro: è un’opera epica di diciotto minuti che vede tutti e cinque i cantanti degli Archive presenti nella stessa traccia, cosa che non avevamo mai tentato prima.»

Il brano segna anche il ritorno della cantante Holly Martin, assente in “Glass Minds”.

Keeler spiega che il brano affronta il tema del colonialismo, le sue conseguenze durature e la sua opposizione alla vendita di armi da parte del governo britannico a regimi che, a suo avviso, dovrebbero essere condannati anziché sostenuti.

«La canzone parla del colonialismo in tutte le sue forme e della distruzione compiuta in suo nome. Sono ben consapevole che il mio Paese si colloca tra i peggiori trasgressori della storia e perpetua quell’eredità vendendo armi a regimi e leader che dovrebbero essere condannati, non sostenuti. Trovo le azioni del governo britannico profondamente inquietanti a questo proposito, ma come dice la canzone…questo non è a mio nome».

Tracklist:



Keep Your Eyes Down

Huh

Yahoo

To Life

Not In My Name

Minds Open

The Spirit

Soul Crushed

Treading Water

Don’t Shake My Ground

Whatever